Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle-Hörste (WB). Drei Wochen hat der Testlauf nur gedauert. An diesem Samstag öffnet der »Hörster Markt« zum letzten Mal – wenn sich nicht doch noch ein engagierter Betreiber für das Geschäft findet. Das steht seit mehr als 20 Jahren in der guten Stube des Ortsteiles für die Versorgung mit Lebensmitteln und Zeitungen sorgt, fürs Frühstücksbrötchen und für einen Platz für ein Pläuschchen – kurz: für Leben im Dorf.

Als im Mai das Aus für den »Hörster Markt« wie ein Damoklesschwert über der Tür hing, hat sich Christa Goldbecker in die Bresche geworfen und auf Eigeninitiative gesetzt. Doch aus gesundheitlichen Gründen kann die 66-Jährige das Geschäft, das einschließlich Nebenräumen und Küche gut 200 Quadratmeter groß sein dürfte, nicht ganz allein weiterführen. Obwohl sie mit dem Laden verbunden ist wie kaum jemand sonst und seit zwei Jahrzehnten eigentlich alle Betreiber begleitet hat. Ihre selbst gekochten Eintöpfe, Frikadellen und der Käsekuchen erst – die Hörster und die Leute, die in den nah gelegenen Betrieben arbeiten und morgens schon um 6.30 Uhr ihr Frühstück im Markt besorgen, schätzen das Angebot durchaus. Ob es die Wurstbaren von Bernd Goldbecker aus Borgholzhausen sind oder Brote und anderes Gebäck von Welter aus Theenhausen – dass Christa Goldbecker schließen will, hat keine wirtschaftlichen Gründe.

Eine Herzensangelegenheit

Bei der warmherzigen Hörsterin hat Enkelin Frieda (8) gelernt, das Geld für ein Glas Nutella zu kassieren. Die Frauenhilfe hat sie noch auf den letzten Drücker mit den gelben Servietten versorgt, die es unbedingt sein mussten. Und sie hat nach Feierabend noch den Friseursalon beliefert. »Es ist mir eine Herzenssache, dass der Laden weiterläuft. Ich würde sogar gern mithelfen«, stellt die vierfache Großmutter klar.

Bei der Suche nach einem Nachfolger kann sie sogar noch einen weiteren Pluspunkt für die Neue Dorfstraße verbuchen: Im zweiten Obergeschoss des Hauses ist eine Drei-Zimmer-Wohnung frei. 92 Quadratmeter mit Küche, Bad Balkon sind zu vermieten. Bei Interesse gern auch an den neuen Betreiber des »Hörster Marktes« (Kontakt über Telefon 05201/9919).

»Als wir vor drei Jahren die Organisation des Christkindl-Marktes übernommen haben, haben wir erst gemerkt, wie sehr dieser Laden den Markt mit am Leben hält«, sagt Nicole Draak und verweist auf die noch stets größer werdende Tombola.