Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Die Idee ist so unkonventionell wie die ganze Frau: Anna-Lena Lütke-Börding (34) aus Hesseln will einen Bildband herausgeben, der die kunterbunte Mal- und Zeichenlandschaft in Halle und Umgebung spiegeln soll. »Die kleinste Galerie in Halle Westfalen« hat sie ihr ungewöhnliches Mitmach-Projekt genannt. Es soll heimischen Künstlern eine Plattform bieten.

Was das Pop-Art-Plakat und die traditionelle Federzeichnung miteinander verbindet, ist nicht nur der Einband. Denn beides stammt womöglich aus einer Hand. Beides hat vielleicht jemand geschaffen, der »beruflich mega-eingespannt ist oder der einfach Angst hat, seine Sachen zu zeigen«, wie Anna-Lena Lütke-Börding weiß.

Die Mutter von zwei Töchtern zeichnet selbst und kennt die Scheu von Freizeitmalern, ihre eigenen Arbeiten ernst zu nehmen. »Man sieht sich einfach nicht als richtigen Künstler, wenn man nicht Kunst studiert hat. Darum geht viel verloren«. Genau diesen Schatz will sie heben. »Ich habe beim Stöbern in einem alten Koffer fast vergessene Zeichnungen gefunden. Wie viele Leute lassen ihre Schätze verstauben, ohne dass sie jemand zu sehen bekommt?«

Mitmach-Projekt für Freizeitkünstler

Das Interesse an ihrem Projekt ist groß, hat die junge Frau mit der kreativen Ader schon festgestellt. Sowohl professionelle Künstler, die schon eine gewisse Anerkennung gefunden haben, wie auch Hobbykünstler wollen ihr Angebot nutzen. Der Bildband soll zwei oder drei Arbeiten von jedem zeigen. Das dürfen auch ganz unterschiedliche Stilrichtungen sein. 20 Bilder hat sie schon: darunter Schönes von Dr. Joseph El Shamsy, Gertrud Hoppen und Katrin Boidol. Ein ganz ungewöhnlicher Anblick von Schloss Tatenhausen ist dabei (»ein Hammer-Bild«, aber auch Schätze aus dem Nachlass einer Familie in Hörste und vieles von »Bekannten von Bekannten«. 100 Seiten sollen es einmal werden. Und ihre eigenen Arbeiten lässt die Kreative aus Hesseln ganz außen vor. »Ich war immer ein Einhorn«, sagt Anna-Lena Lütke-Börding mit Blick auf ihren bunten Lebenslauf. Der hat sie durch den Altkreis, als Austauschschülerin für ein Jahr bis nach Java und nach Bielefeld geführt. Nach einem Fernstudium an der Uni Hagen (Politik- und Sozialwissenschaft) hat sie sogar eine Zeitlang im Jobcenter und im Haller Rathaus gearbeitet.

Bei Dreisparrendruck in Borgholzhausen will sie den Bildband drucken lassen – mit Hilfe von Sponsoren gratis für die Künstler. »Es soll eine schöne Mischung werden«, hofft sie, dass bis zum Einsendeschluss am 15. September viele heimische Künstler ihr abfotografierte oder eingescannte Dateien ihrer Arbeiten schicken (Kontakt: kunstwerke@kleinste-galerie.de). Weihnachten könnte es auf den Gabentisch kommen.