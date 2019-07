Halle (WB/kg). Drei Tage Arbeit für den städtischen Bauhof – dann war das meiste vom ehemaligen Freibad-Kiosk samt Unterstand auf der Osningkampfbahn verschwunden. Eine Starkstromleitung ist bereits in das bestehende Sanitärgebäude verlegt worden. Mindestens 30 Kubikmeter Holz und viele Steine mussten abgefahren werden.

»Wir lassen das jetzt abreißen, weil es in letzter Zeit verstärkt Probleme mit Vandalismus und Vermüllung gegeben hat«, sagte Benjamin Potthoff auf Anfrage dieser Zeitung. Der neue Abteilungsleiter für Ordnung und Sport im Haller Rathaus verweist darauf, dass DLRG-Mitglieder wie auch Bauhof nach jedem Wochenende wieder die Müllberge einer Clique Jugendlicher wegräumen mussten.

Grill im Raum angeheizt

Die Jugendlichen haben die alte Hütte auf dem Sportplatz seit Jahren immer wieder aufgebrochen. In dem geschlossenen Raum sollen sie sogar einen Grill betrieben haben. »Es ist schade, dass wir die Jugendlichen durch den Abriss quasi vertreiben. »Wo sollen wir denn hin? fragen sie. Aber wenn sie vernünftig nur auf den Bänken an der Matschanlage sitzen, wird sich niemand beschweren. Es geht nicht ohne gegenseitige Rücksichtnahme. Wir hoffen, dass es sich jetzt für die Anwohner bessert«, stellt Benjamin Potthoff klar. Die Stadt benötige die beiden Gebäude ohnehin nicht mehr, weil sich der sportliche Schwerpunkt in Halle zur Masch verlagert habe

Ein ständig wiederkehrendes Problem ist der Lärm – ebenso wie auf dem Pausenhof der Lindenschule, wo die Jugendlichen über abgeschlossene Tore klettern, um spätabends noch zu bolzen und wo sie »viele Musikboxen« aufdrehen. Weder freundliche Ansprachen der Nachbarn noch deutliche Worte der Stadtwachen-Mitarbeiter haben dort bislang weitergeholfen, wie Benjamin Potthoff sagt. Wenn man die schwarzen Schafe überhaupt zu Gesicht bekomme, bevor sie auf dem weitläufigen Gelände »in alle Himmelsrichtungen verschwinden«. Deshalb habe man abgewogen und beschlossen, den Unterschlupf auf dem Sportplatz abzureißen.