Von Malte Krammenschneider

Halle/Borgholzhausen (WB). Auf großen Höfen haben mittlerweile sündhaft teure Traktoren Einzug gehalten, die per Satelliten-Navigation sogar eigenständig über den Acker fahren können. Eine Entwicklung, die auch die Landwirte von kleineren Höfen gespannt beobachten, doch gleichzeitig wird ihnen dabei deutlich, wie viel Charme ein historischer Trecker ohne modernen Schnickschnack eigentlich besitzt.

»Es ist die einfache Technik, die mich so fasziniert. Hier kann ich noch viel selbst dran herumschrauben«, sagt Michael Hanneforth, der zum Oldie-Treff am Sonntag in der Clever Schlucht seinen blauen Lanz Bulldog aus dem Jahr 1958 mitgebracht hat.

Viele Gefährte werden nach wie vor auf den Höfen genutzt

Ein paar Meter weiter steht indes Dennis Niesemeyer aus Melle-Kerßenbrock für Fragen zur Verfügung, denn viele Leute wollen wissen, wobei es sich um den glänzend-roten Traktor handelt. »Es ist ein McCormick Farmall aus dem Jahr 1959 mit 30 PS. Ich nutze ihn auch heute noch für kleine Arbeiten«, verrät Niesemeyer, der erstaunt ist, wie viele Besitzer mit ihren alten Schätzchen vorbeigekommen sind.

»Es müssten mehr als 100 Traktoren sein. Wir veranstalten das Treffen nun schon zum dritten Mal in Folge, und es kommen immer mehr Leute. Auch heute müssten es wieder 500 Besucher werden«, freut sich Gastgeberin Christine Kleine-Tebbe, die mit einer achtköpfigen Gruppe aus jungen Leuten vom Traditionsverein Cleve Ravensburg das Event auf die Beine gestellt hat. Nun schaut sie zufrieden die mit den mindestens 30 Jahre alten Traktoren zugeparkte Wiese hinunter – der Zuspruch ist enorm.

Allein der Klang lässt viele Herzen höher schlagen

Unter den Ausstellern, zu denen auch die Ravensberger Dieseljungs gehören, ist mit Jürgen Knehans aus Hörste jemand, der ein Gefährt mit einem ganz besonderen Antrieb besitzt: Sein nach einer Rasse schwerer Zugpferde benannter Traktor »Le Percheron« (ein französischer Lanz-Lizenzbau) fährt nämlich mit einem Glühkopfmotor. Dieser muss zunächst am Zylinderkopf eine Weile erhitzt werden, um anzuspringen – doch der Klang des Einzylinders mit 4,7 Litern Hubraum entschädigt und lässt viele Herzen höher schlagen.

Einnahmen zugunsten der Hospizgruppe Borgholzhausen

Wie Christine Kleine-Tebbe verrät, kommen die Einnahmen der Veranstaltung, bei der mit Hüpfburg, großem Sandkasten und Kinderschminken auch für die Unterhaltung des Nachwuchses gesorgt ist, in diesem Jahr der Hospizgruppe Borgholzhausen zugute. »Wir halten das für eine wertvolle Sache« sagt die Organisatorin, deren Veranstaltung sich nun endgültig etabliert zu haben scheint.