Von Eische Loose

Linnenbrügger übernahm vor neun Jahren Haus und Garten am Schlossweg zwischen Tatenhausener Schloss und Hörste. Zur Anschauung und natürlich für den heimischen Gebrauch legte die Naturheilpraktikerin auf dem 80 Meter langen Erdstück nicht nur einen Wohlfühl-, sondern auch einen Heilkräutergarten an. Üppig wuchert alles, was Herz, Leber und Niere gut tut und auch bei Verspannungen wirkt. »In der Praxis darf ich das leider wegen der Hygienevorschriften nicht verwenden«, erklärte Linnenbrügger.

Kräuter in Tees und Wickeln

Allerdings halten sie nicht nur die Vorschrift ab, sondern auch die Methodik. Denn Kräuter werden derzeit vor allem in drei verschiedenen Arten verabreicht: Als echtes Kraut, Blüte oder Wurzel werden Gewächse nur in der Phytotherapie eingesetzt. Sie ist die älteste Methode, bei der Tees und Weine, Mus und Wickel eingesetzt werden. Natürlich kann man hier auch die Pflanze als Würz- oder Sättigungsbeilage nutzen, wie bei Löwenzahnsalat und Pfefferminztee.

Neuer ist hingegen die Methode der Homöopathie, die gleichzeitig die bekannteste ist. Hier werden Pflanzenteile unendlich in Zucker oder Alkohol verdünnt und dann als Tropfen und Globuli verabreicht. Durch die große Verdünnung können daher auch Giftpflanzen wie Eisenhut, Belladonna und Fingerhut eingesetzt werden.

Körper, Seele und Geist ansprechen

Das gilt im Besonderen auch bei der Methode, der sich Petra Linnenbrügger besonders verschrieben hat: der Spagyrik. Sie wurde schon von Paracelsus angewandt und trennt zunächst die Wirkstoffe einer Pflanze auf, um sie dann wieder zusammenzusetzen. Dabei treffen sich alkoholische und ätherische Essenzen mit Mineralien aus der Verbrennung stets der gleichen Pflanze. »In diesem Dreiklang werden Körper, Seele und Geist angesprochen«, erklärte Petra Linnenbrügger.

Beim anschließenden Rundgang entdeckten die acht Wanderer aus Bokel dann weitere heilsame Pflanzen wie Mariendistel, Beinwell, Roseneibisch, Kermesbeere und Zaunrübe. Dabei stellten sie der Fachfrau viele Fragen, vor allem zu Fasten und Diabetes-Vorsorge. Allerdings hielt Petra Linnenbrügger bei allem Kräuterwissen fest: »Bei der Naturheilkunde bin ich dringend auf die Mitarbeit der Patienten angewiesen.« Schließlich sei die Dosierung, egal ob starke oder schwächere Substanz, immer individuell.