Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle(WB). Das Haus Dessin an der Rosenstraße 3 in Halle ist eigentlich »eine Wechselstube«, wie Eigentümer Christian Dessin (65) scherzt. Ein Antiquitätenladen, ein Schuhgeschäft und ein Weinhandel waren dort in den vergangenen Jahren zu finden und ein T-Punkt.

Vorläufig soll es für eine gewerbliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung. Familie Dessin will den Fachwerkbau mit der denkmalgeschützten Fassade aus dem Jahr 1733 privat nutzen.

Bis vor einem Jahr habe ein Telekom-Subunternehmer das Haus genutzt, dann aber auf Modernisierung gehofft. Das Fachwerk habe nicht mehr ganz zu dem Stil gepasst, und die Umbaukosten für einen modernen Laden habe der Eigentümer tragen sollen, schildert der Haller, der als Außendienstler beruflich viel unterwegs war. Einige Zeit habe er nach einem neuen Mieter gesucht, sich aber dann für eine private Nutzung durch die Familie entschieden. »Es gibt keine Interessenten, die eine gesicherte Mietsituation versprechen. Nichts was brauchbar wäre«, sagt Christian Dessin, der gesundheitlich angeschlagen ist und in absehbarer Zeit selbst in den Ruhestand wechseln will.

Wenn jemand ein nur 40 Quadratmeter großes Ladenlokal benötige, könne er nicht weiterhelfen. Die Geschäftsräume seien 120 Quadratmeter groß.

»Ballermann-Straße«

Weil die Vorderfront sehr stark angegriffen ist, hat Dessin kürzlich einen »Spezialisten für die Restaurierung von Fachwerk« engagiert. Drei Monate hat er auf ein Gerüst gewartet, das jetzt schon wieder abgebaut ist. Die Fassade soll Stück für Stück saniert werden. »Die Front mit den beiden Erkern, den ›Utluchten‹ – das wurde jetzt Zeit«, sagt der Eigentümer des Hauses, das schon vor 40 Jahren eine Grundsanierung bekommen habe und jetzt eine neue Heizungsanlage.

»Ich hoffe, dass ich die Vorderfront noch in diesem Jahr fertig bekomme. Da ist immer nur gestrichen worden«, berichtet Dessin. Das Haus befinde sich in sechster oder siebter Generation in Familienbesitz und deshalb sieht sich der gelernte Werkzeugmacher verpflichtet, es instand zu halten. Obwohl es in einer Haller »Ballermann-Straße« liege: »Die Autos ballern in einer Tour durch, obwohl es eigentlich eine Spielstraße ist.«

Schönheitsreparaturen

Ein Ladengeschäft hat Halle auch wenige Meter weiter verloren. Zeitgleich mit dem Handwerker am Haus Dessin waren Handwerker am Eckhaus an der Rosenstraße 1 zu einigen Schönheitsreparaturen angerückt. Wo früher einmal das Haushaltswarengeschäft Wittleransässig war, betreut der »Gütersloher Zirkel« in der ersten Etage und dem Dachgeschoss acht Erwachsene mit geistiger Behinderung und/oder psychischen Beeinträchtigungen.

»Die Werkstatt mit Ergotherapie haben wir vor anderthalb Jahren aufgegeben. Deshalb stand der Laden jetzt auch schon leer«, berichtet Geschäftsführer Sören Schmidt. Der vordere Bereich sei jetzt an einen Bauträger vermietet, ein Start-up-Unternehmen.

Der »Zirkel« betreut derzeit 91 Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern in neun Wohngemeinschaften im Kreis Gütersloh. Die WG Am Bahndamm in Steinhagen wurde vor drei oder vier Jahren aufgegeben.

Schmidt: »Wir betreuen in möglichst kleinen, dezentralen Einheiten«, berichtet der Geschäftsführer des Vereins, der auch ambulante Wohnbetreuungen anbietet.

In dem Haller Haus, in dem es vor einigen Jahren brannte, gibt es jetzt eine Nachtbereitschaft. »Das Haus ist eigentlich 24 Stunden besetzt. Nur wenn die Bewohner in den Werkstätten ihrer Arbeit nachgehen, ist niemand da«.