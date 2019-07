Dr. Michael Kohlhase sieht kaum eine Perspektive für seine Chirurgische Praxis: Keiner der Interessenten will sie fortführen. Eine Erklärung hat allerdings auch niemand gegeben. Jetzt laufen noch Gespräche mit dem MVZ in Bielefeld. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Wenn Dr. Michael Kohlhase am 31. Juli den Schlüssel in Halle umdreht, verliert der Altkreis vielleicht seine einzige niedergelassene Chirurgie-Praxis. Der 59-jährige Mediziner hat zwei Jahre vergeblich einen Nachfolger gesucht. Einzige Zukunfts-Option ist möglicherweise die als Zweig-Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Bielefeld.

»Um gegebenenfalls die Versorgung in Halle sicherzustellen laufen derzeit Gespräche zur Übernahme des Kassensitzes. Das hängt aber vom Zulassungsausschuss ab, der Ende August tagt«, berichtet der Chirurg, der vor fast 18 Jahren die Praxisräume an der Ecke Moltkestraße/Alleestraße übernommen hat. Dr. Klaus Pohlmann hatte sie zuvor zehn Jahre geführt.

»Ich bin ziemlich traurig, dass nach 28 Jahren Praxis an dieser Stelle vielleicht nun Schluss ist«, sagt Dr. Kohlhase. Wegen familiärer Verpflichtungen geht er in seine Heimat im Nordharz zurück, nach Halberstadt.

25 Interessenten haben abgesagt

Rund 20 Bewerber haben sich auf die Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet, sagt Dr. Kohlhase, fünf weitere auf zusätzliche Annoncen im Westfälischen Ärzteblatt. Einigen habe er die Räume zeigen können. Doch: »Keiner war entschlossen genug, die Praxis zu übernehmen.« Eine Begründung hat keiner der Bewerber gegeben. »Ich vermute, dass die Propaganda, dass Einzelpraxen keine Zukunft haben und nur mit Kooperationen überleben können, daran nicht ganz schuldlos ist. Aber ich kann das nicht bestätigen. Diese Praxis hat ein achtköpfiges Team mit einem guten Maß an Lebensqualität ernährt«, stellt der Arzt klar, der nach dem Aus für die Krankenhäuser in Versmold, Werther und Dissen auf einen Einzugsbereich von 90.000 Einwohnern kommt, darunter auch Patienten aus dem Landkreis Osnabrück, aus Bielefeld-Dornberg und Babenhausen. »Ich sehe nach wie vor eine sehr gute Zukunft.« Am Kaufpreis liegt es seiner Ansicht nach nicht. Den habe er so weit heruntergesetzt wie möglich. »Die Leute wollen heute nur in große Städte. Wir haben auf dem Land die groteske Situation, dass Praxen fast verschenkt werden«, sagt er.

Für Michael Kohlhase war die Praxis immer das Zentrum seines Lebens. »Arzt sein ist kein Job, sondern eine Lebensaufgabe«, sagt der Vater eines Sohnes, der ihn schon zum Großvater gemacht hat. Er ist noch ein Allrounder, der sich vom Nabelbruch über den eingewachsenen Zehnagel bis hin zum Beinbruch um alles kümmert, was den Patienten zum Chirurgen treibt. Mit der Übernahme der Praxis in Halle hat er damals sein Spektrum um die Unfallchirurgie erweitert. »Heute gibt es nur noch Spezialisten«, bedauert er, dass die Ausbildung geändert worden ist und Orthopädie und Chirurgie Hand in Hand gehen.

Der ganze Altkreis als Patient

Seit Wochen nimmt der beliebte Facharzt schon Abschied von seinen Patienten. 28.854 Namen sind in der Kartei. »Der ganze Altkreis war einmal hier.« Das Skalpell hat er durchaus gern in die Hand genommen: »Am Ende einer OP weiß man, man hat etwas verändert.« Für seine klaren Ansagen mit wenigen Worten haben viele Patienten den Pragmatiker besonders geschätzt. Wobei er selbst sich immer als Begleiter verstanden hat. »Der Patient hat entschieden.« Ganz gerührt ist der Mediziner, weil sich so manch einer besonders herzlich bei ihm bedankt hat. »Ich kriege jeden Tag liebe Karten von Patienten, die sich von mir verabschieden. Das geht mir sehr nahe.« Auch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit den Kollegen im Krankenhaus weiß er zu schätzen.

Das Team, zu dem auch seine Frau Heike gehört, die nicht nur am Empfang alles im Griff hatte, sondern auch in der Praxisorganisation und -buchhaltung, hat sich schon weitgehend aufgelöst. »Eine traumhafte Mannschaft«, bedauert Dr. Kohlhase – und freut sich, dass seine Mitarbeiterinnen neue Stellen gefunden haben.