Der erste, wenn auch kleine Radlader ist an der Masch angerollt. Benjamin Potthoff freut sich, dass es in absehbarer Zeit losgeht mit dem Bau des Sportplatzes. Im Hintergrund ist das Sportlerheim (rot) zu sehen, das als Flüchtlingsunterkunft gebaut worden ist. Rechts schließt sich in grau das SC-Vereinsheim an. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen