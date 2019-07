Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Tatenhausen als Kulisse für einen Spielfilm – das war keine Premiere für das Schloss. Denn bereits in den 1960er Jahren hat ein Kamerateam das alte Gemäuer für einen Spielfilm mit Gruselfaktor genutzt – in Schwarz-Weiß.

Das Wasserschloss, das kürzlich für den Filmklassiker Lassie als romantischer Schauplatz für Dreharbeiten gedient hat, ist nämlich schon damals bei einer Motivsuche aufgespürt worden. Die Bielefelder Stiftung Tri-Ergon Filmwerk, die sich der Geschichte von Kino, Film und Tontechnik verschrieben hat, kann den Dreh genau nachzeichnen. Unter anderem übrigens mit einer Rechnung für zwei Flaschen Whisky.

»Ein Eimer voller Blut«

»Es gibt den Film noch auf DVD, aber man muss ihn nicht gesehen haben«, meint Michael Wiegert-Wegener amüsiert. Der Germanist, Kameramann und Cutter aus Werther ist einer von drei Stiftungsgründern, die das Filmgeschäft aus eigener Erfahrung kennen. Über den US-Kinofilm »A Bucket of Blood«, der zum Teil in den Außenanlagen von Tatenhausen gedreht worden ist, hat er eine schräge Geschichte zu erzählen.

Sie dreht sich um ein sogenannte B-Movie, also einen mit geringem finanziellem Aufwand produzierten zweitklassigen Film. Solch ein Debut hat der Independent-Filmregisseurs und Produzent Roger Corman hingelegt. Das war leider für ein deutsches Kinoprogramm zehn Minuten zu kurz. Im Auftrag des Mercator-Filmverleihs von Bodo Gaus aus Bielefeld und der Neuen Münchner Synchron Film GmbH hat der Bielefelder Gunter Wolf den nur 60 Minuten langen »Eimer voller Blut« mit einer Rahmenhandlung versehen, die am Schloss gedreht worden ist. Hat das Team damals womöglich auch in Stockkämpen gedreht? In der Verlängerung sieht man auch verfallene Grabsteine eines alten Friedhofes. »Ein Arbeitsfoto aus der Sammlung unserer Stiftung zeigt die Crew mit Kamerawagen und vor dem Haupteingang des Herrenhauses: Wolf an der Arriflex 35 II A, Verleihchef Bodo Gaus, PR-Mann und Autor Klas Ackermann und Hauptdarsteller der Rahmenhandlung Richard Capellmann«, schreibt Michael Wieger-Wegener.

Dankbarer Horrorstoff

»Ein dankbarer Horrorstoff für Roger Corman«, hatte der katholische Filmdienst 1962 über denn Film geurteilt, der bei Mercator in Bielefeld unter dem konstruierten Titel »Das Vermächtnis des Professor Bondi« in die Kinos kommt.

Mit dem neuen Namen und deutscher, verfremdenden Synchronisation schafft er eine Verbindung zum einem neun Jahre älteren Erfolgsfilm »Das kabinett des Professor s Bondi«. Und tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten im Plot. Im ersten Film überzieht der ominöse Professor Leichen mit einer Wachsschicht und stellt sie dann im Museum aus. Die Hauptfigur im »Eimer voller Blut«, der übrigens im Existenzialisten-Milieu spielt, hantiert mit Lehm und präsentiert diese Skulpturen als Kunstobjekte.

»Diese Verlängerung für den deutschen Filmmarkt war eher furchtbar. Alle waren vermutlich froh, wenn die Rahmenhandlung vorbei war«, meint Michael Wiegert-Wegener mit Blick auf die »gruselige Szene«, die in Tatenhausen gedreht worden ist. Das Schloss hat Gunther Wolf damals in einer »Day-for-Night-Technik« aufgenommen, erklärt der Fachmann von der Stiftung Tri-Ergon.: Er habe am Tag gedreht und sein Material dunkler belichtet, damit alles wie Nachtaufnahmen wirke. Michael Wiegert-Wegener: »Nach den ›nächtlichen‹ Außenaufnahmen kommt bei ›Das Vermächtnis des Professor Bondi‹ der Umschnitt ins Inne des Schlosses, das aber – welch ein Stilbruch – durch eine typisch westfälische Bauerndeele in schummriger Beleuchtung ersetzt wird.«

Für den Hauptdarsteller Richard Capellman, der seit 1949 als Opernsänger und renommierter Bassist am Bielefelder Stadttheater gearbeitet habe, sei der »Professor Bondi« offenbar eine nette Abwechslung gewesen. Sein gruseliges Antlitz hat Gunter Wolfs Ehefrau gestaltet. Die Maskenbildnerin Lilo Wolf-Eichelhardt hat ebenfalls am Bielefelder Stadttheater gearbeitet.

Weder im Vor- noch im Abspann wird Wolf erwähnt. In seinen Akten taucht aber eine Rechnung an die Neue Müncher Synchron Film GmbH auf mit eienr bemerkenswerten Position: »zwei Flaschen Ballantines als Honorar für Aufnahmen im Schloss.«