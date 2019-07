Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Die Strecke von Halle nach England hat Patricia Marlow in 44 Jahren auf jede erdenkliche Art und Weise zurückgelegt. Mindestens 120 Mal ist sie auf die Insel und retour gereist: im Auto, Bus und im Zug, durch den Kanal-Tunnel, per Fähre oder Hovercraft übers Wasser und mit dem Flugzeug. Niemals zu Fuß. Jetzt hat die 72-Jährige Wahl-Hallerin erstmals Schritt für Schritt bis Hoek in Holland gemacht: 580 Kilometer.