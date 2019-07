Neu an der Spitze: Michael Vormbäumen ist von Donnerstag an Manager des Golfclubs Teutoburger Wald.

Von Malte Krammenschneider

Halle(WB). Der Golfclub Teutoburger Wald ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den aus familiären Gründen ausgeschiedenen Manager, Ralf Peter Reiter, in den eigenen Reihen fündig geworden. Zukünftig soll der Gütersloher Michael Vormbäumen, der bis vor wenigen Tagen noch als Golftrainer aktiv war, die Entwicklung des Vereins positiv gestalten. Am Donnerstag startet der 31-Jährige nun voller Tatendrang in sein neues Amt.

»Familie Hardieck ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen«, sagt Michael Vormbäumen im Gespräch mit dem WESTFALEN BLATT und macht deutlich, dass er die Aufgabe gerne übernimmt.

»Es ist ein toller Club mit einem wunderbaren Mitarbeiter-Team. Mir gefällt die Professionalität, die hier an den Tag gelegt wird«, erklärt Vormbäumen. Doch was wird sich unter ihm ändern? Scheinbar setzt Vormbäumen verstärkt auf Teamwork: »Es wird jeden Mittwoch ein Meeting geben, wo Ideen eingebracht werden können. Alleingänge gibt es nicht.«

Kaufmann und Trainer

Neben der Einbindung von Mitarbeitern und Mitgliedern sollen dem Club Vormbäumens Erfahrungen sowohl in sportlicher als auch wirtschaftlicher Hinsicht zu Gute kommen. Der 31-Jährige absolvierte nämlich ein Abitur im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung, eine kaufmännische Ausbildung und sammelte berufliche Erfahrungen. In Bielefeld ließ sich Vormbäumen zum PGA-Pro, sprich Golftrainer, ausbilden. »Dadurch habe ich wertvolle Ansätze und Ideen entwickelt, wie wir den Club noch attraktiver und erfolgreicher für Mitglieder und potenzielle Partner in der Region aufstellen können«, sagt der verlobte Gütersloher.

Neben dem Ausbau des Sponsorings soll auch die ohnehin schon erfolgreiche Jugendförderung des Clubs (118 der knapp 1000 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche) weiter intensiviert werden.

Helfen soll dabei die Ausbildung von Trainern mit C-Lizenz. »Die Kurse, welche beim erfolgreichen Bestehen zum Grundlagen-Unterricht befähigen, werden vom Deutschen Golf Verband angeboten. Teilnehmen kann man ab 16 Jahren. Einige haben bereits ihr Interesse signalisiert«, erklärt Michael Vormbäumen. Dadurch erhofft er sich auch eine kleine Entlastung für das Trainerteam. Die wird gebraucht. Denn in den nächsten Monaten möchte er sich ausschließlich auf seinen neuen Manager-Posten konzentrieren.

Als Kind angefangen

Hilfreich ist hierbei sicherlich die Tatsache, dass Michael Vormbäumen den Club schon wie seine Westentasche kennt. »Ich bin seit 25 Jahren im Verein. Mit sechs Jahren habe ich mit dem Sport angefangen und war später für die Clubmannschaft aktiv. Golf ist einfach mein Leben«, sagt Vormbäumen. In Zukunft soll das gesellschaftliche und sportliche Angebot des Vereins »Hand in Hand« gehen. Dafür will Vormbäumen auch für mehr Aktivitäten sorgen: »Ich möchte zufriedene Clubmitglieder erleben und mehr Turniere für den Spaß und die Herausforderung des Golfs anbieten.«