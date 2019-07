Halle (WB/kg). Die Wasserpumpe aus Weltkriegszeiten sprüht zwar nicht mehr mit so viel Druck wie früher. Doch auch darin könnte Halles Vize-Bürgermeister und CDU-Ratsherr Dieter Baars noch eine Botschaft entdecken: Weil Trinkwasser kostbar ist, sollte jeder persönlich in seinem Umfeld anfangen, für die Umwelt zu sparen. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt will jedenfalls einen Antrag zur Regenwassernutzung stellen.