Von Hendrik Fahrenwald

»Von dem Beruf kann man nicht leben«, sagt Gaby Walter. Rund fünf Euro bekommt sie pro Stunde, sagt die 58-Jährige. Sie sitzt auf einem der kleinen roten Kinderstühle und blickt sich um. Alles was sie sieht, das hat sie auf eigene Kosten angeschafft. Die kleinen Stühle, das viele Spielzeug. 2014 ist sie in die Wohnung in einem Haller Mehrfamilienhaus gezogen, um dort ihre Dienste als Tagesmutter anzubieten. Vor zehn Jahren hat sie mit ihrer Tochter Jennifer Dingwerth (38) die »Schnullerbande« gegründet.

Sie sind die einzige Großtages-Pflegestelle in Halle. Groß sind sie, weil sie bis zu neun Kinder betreuen. Zum Vergleich: Eine Tagesmutter alleine darf maximal fünf Kinder betreuen. Kochen, bespaßen und fördern sind ihre Aufgaben. »Hier wird nicht nur aufgepasst«, sagt Elke Günner. Sie ist für die Vermittlung von Tagesmüttern in Halle zuständig.

Vorteil Tagesmutter

Doch wer schickt seine Kinder zur Tagesmutter statt in den Kindergarten? »Die Familien, die eine familiäre Betreuung wollen«, antwortet Günner. Bis zum dritten Lebensjahr sind die Kinder bei Gaby Walter und ihrer Tochter. »Danach sieht es der Kreis Gütersloh gerne, dass die Kinder in die Kitas gehen«, sagt Günner. In den vergangenen Jahren sei das Alter der Kinder, die zu einer Tagesmutter kommen, heruntergegangen. Ab nächster Woche bekommt das Mutter-Tochter-Gespann ein acht Monate altes Kind zur Betreuung.

Die Plätze bei den Tagesmüttern sind heiß begehrt. »Ich habe keine Schwierigkeiten damit, neue Kinder zu bekommen«, sagt Gaby Walter. Die Konkurrenz auf dem Tagesmütter-Markt war schon mal deutlich größer. »Wir waren mal bei 20, jetzt haben wir nur noch elf Tagesmütter in Halle«, sagt Günner. Vor allem im vergangenem Jahr hätten viele Tagesmütter aufgehört. Hinzukommt: Weil immer weniger Mütter ihre Kinder zu Hause betreuen, sei der Bedarf gestiegen. »Drei oder vier Tagesmütter mehr braucht Halle«, sagt Elke Günner. Für die Ausbildung ist ab Donnerstag, 1. August, ein 300-stündiger Qualifizierungskurs Pflicht. Zum Vergleich: Als Gaby Walter ihren Kurs besuchte, war sie nach 90 Stunden durch. Mehr als zehn Jahre ist es her, als die nicht gelernte Erzieherin in einer Kita in Borgholzhausen arbeitete. »Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes hätte ich eine Ausbildung machen müssen, um dort weiter zu arbeiten«, sagt Gaby Walter. Sie entschied sich dagegen.

Die Probleme

Die fehlenden Qualifizierungsstunden will Walter nachholen. Mit gutem Grund: Denn sonst würde sie 25 Cent weniger Lohn bekommen als die Tagesmütter, die eine längere Qualifizierung durchlaufen haben. Neben dem Grundkurs kommen während der Arbeit mit den Kindern laut Walter immer mehr Anforderungen auf die Tagesmütter hinzu. Dazu zählen unter anderem Fortbildungen, Nachweise und Elterngespräche. Ein weiteres Problem bereitet den Tagesmüttern die integrative Arbeit. Zwei Monate lang betreute Gaby Walter ein behindertes Kind. »Da ein behindertes Kind zwei Plätze beansprucht, durfte ich nur vier statt fünf Kinder aufnehmen«, sagt Walter. »Dadurch werden Tagesmütter, die integrativ arbeiten wollen, bestraft.«