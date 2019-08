Ilka Brömmelsiek, Wassermeisterin bei den TWO, verfolgt, wie sich der Wasserspeicher (Hochbehälter) am Knüll wieder füllt. Derzeit wird an heißen Tagen in Halle mehr verbraucht, als in einer Tagesfüllung in Hochbehältern zur Verfügung steht. Foto: Genuit-Thiessen