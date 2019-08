Halle(mk). Putzige Schlappohren und munter umher hoppelnde Vierbeiner konnten die Besucher der Jungtierschau des Rassekaninchenzuchtvereins (RKZV) W225 Halle am Wochenende im Bürgerzentrum bestaunen. Darunter auch äußerst seltene, hasenfarbige Zwergwidder.

»In Halle veranstalten wir noch eine der letzten Jungtierwerbeschauen der Umgebung. Vielen Vereinen ist der Aufwand inzwischen zu hoch. Umso schöner, dass die Tradition in Halle fortgeführt wird und die Leute die Tiere bestaunen können«, sagte der Kreisvorsitzende der Rassekaninchenzüchter, Bernd Lohöfer-Marotz., im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Schau am Samstag.

Mit dabei war auch der stellvertretende Bürgermeister Dieter Baars, der den Züchtern und ihren Hobby großen Respekt zollte. »Der korrekte Umgang mit einer Kreatur ist wichtig. Beim Züchten lernt man alles, was man fürs Leben braucht. Verantwortungsgefühl, Pünktlichkeit und Sozialverhalten«, sagte Baars. Zuvor hatte Vorsitzender Hans-Jürgen Blase die erfolgreichsten Züchter der Schau ausgezeichnet, denn die 102 Vierbeiner wurden bereits am Freitag von den Preisrichtern Kai Sander und Birgit Busse-Sander anhand von Körperbau und Fell bewertet.

Inge und Paul Demske stellten mit ihrem Kleinwidder weiß die beste Zuchtgruppe sowie den besten 1,0 Rammler. Die beste Häsin präsentierte Martin Mikoteit auf Kleinsilber schwarz, für die beste Jugend-Zuchtgruppe wurde Jamie Blase auf Zwergwidder weiß (rote Augen) ausgezeichnet und Michelle Blase stellte im Jugendbereich den besten Rammler sowie die beste Häsin auf Zwergwidder wildfarben.

Beim Blick in die Runde machte Hans-Jürgen Blase einen zufriedenen Eindruck. »Es läuft gut, schon, dass einige Leute vorbeigekommen sind. Vielleicht bekommt der ein oder andere ja Lust aufs Züchten«, sagte Blase. Er wies zudem auf die Herbstschau am 2. und 3. November in der Remise hin.