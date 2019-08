An der Kreuzung von Berliner Straße/Gartnischer Weg/Kättkenstraße geht wegen Kanalbauarbeiten für drei Wochen nichts mehr. Im Hintergrund ist der Rewe-Markt zu sehen. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Im Falle der Sperrung der zentralen Kreuzung von Berliner Straße/Kättkenstraße und Gartnischer Weg blieben diese letzten Durchschlüpfversuche am Montag vergeblich. Die Kreuzung ist wegen der Arbeiten an einem Regenwasserkanal von keiner Zufahrtseite mehr für voraussichtlich die kommenden drei Wochen mehr passierbar – und das hat für alle Konsequenzen.

Neue Verkehrsregelung bei Zufahrt zum Euro-Kauf

Die Geschäftsleute im Nahbereich der Kreuzung blicken jedenfalls mit ein wenig Bangen auf das Verhalten ihrer Kunden. Werden sie auch trotz Behinderungen die Treue halten? So sind die Bäckerei Probst und auch das benachbarte Frisörgeschäft von Beate Grotegut nach wie vor über die Kättkenstraße mit dem Auto erreichbar, Kunden müssen dann eben nur auf der selben Strecke zurückfahren. Im Falle des Rewe-Marktes Euro-Kauf in der Berliner Straße hat man sogar die Verkehrsregeln geändert. Kunden können dort nicht nur von der B68 dort hineinfahren, das war auch bisher möglich, sondern auch zurück auf die B68 fahren. Das ist neu. Die entsprechenden Einbahnstraßenschilder sollten am Montag abgehangen werden.

Im September wandert die Baustelle im Gartnischer Weg weiter, bevor sie schließlich in der Anliegerstraße im Kluskamp landet. Im Oktober soll dann alles fertig sein.