Von Gabriele Grund

Überschattet wurde das zweitägige Rennen am Sonntag von einem schweren Unfall, trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften. Während des letzten Rennes in der Eigenbauklasse hat sich am Sonntag ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Auto überschlagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Wrack. Trotz Helm, Halskrause und im Fahrzeug verbauten Überrollbügel wurde er mit zahlreichen Prellungen und einem Schleudertrauma in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Die weiteren Endläufe am Sonntag wurden daher abgesagt. Rund 150 Fahrer aus der ganzen Region waren auf dem 600 Meter langen Rundkurs dabei.

Die Idee zur Teilnahme kam in einer Prosecco-Runde

Dass das Stoppelfeldrennen eine echte Herausforderung ist, haben bei der zweitägigen Veranstaltung auch Tatjana Andriiouk, Iris Hildner und Ramona Stodiek festgestellt. Die Mitarbeiterinnen des Haller Bauunternehmens Wagemann haben erstmals an dem Wettbewerb teilgenommen.. Das »Team Prosecco«, das zur Wiedererkennung viel Wert auf die Farbe Pink legt, war eine der wenigen Frauenmannschaften, die sich an der eher männerlastigen Kultveranstaltung beteiligte.

Auf die Idee an dem 39. Aschener Stoppelfeldrennen teilzunehmen sei man während einer geselligen Prosecco-Runde gekommen, erklärten die gut gelaunten Frauen. Trotz aller Vorbereitungen und Unterstützung beim Umbau ihres Golf 3 GTI durch die Schrauber des Männerteams Wagemann, machte sich bei den Damen leichte Nervosität breit, wie Tatjana Andriiouk verriet, die früher auch als Gastwirtin im Bistro »Haller Willem« bekannt wurde.

Einer aus dem Haller Wagemann-Team gewinnt den Kuhlenbeck-Cup

Gestartet ist das »Team Prosecco« in der Serienklasse. »Schön wäre, wenn wir am Ende vielleicht vorne mitfahren. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt durchs Ziel kommen«, zeigten Iris Hildner und Ramons Stodiek vorsichtig.

Sieger in der Jugendklasse wurde Jan Gerdes (Team Wagemann). Gewinner der offenen Klasse ist Oliver Hofmann (Team Attacke). Gewinner der Eigenbauklasse wurde Andre Scheer. Ewgeni Finkbeiner sicherte sich den Sieg in der Serienklasse. Grund zur Freude hatte auch Daniela Scheer. Ihr wurde der Amazonenpokal überreicht. Den am Samstag über 13 Runden ausgefahrene Kuhlenbeck-Cup sicherte sich Sebastian Przibytzin (Team Wagemann).