Von Stefan Küppers

Halle (WB). Wer in Halle eines der begehrten Baugrundstücke der Stadt erwerben will, der sollte tunlichst ein Ehrenamt inne haben, in dem er sich nachweislich für die Allgemeinheit engagiert. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Nun, die Stadt hat einen verbindlichen Punktekatalog für den Verkauf von Baugrundstücken aufgestellt. Und Ehrenämter sind dabei ein Bewertungskriterium. Das alles ist vom Rat bereits nichtöffentlich besprochen und beschlossen worden. Und dieser Umstand ist womöglich ein Problem.