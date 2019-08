Von Malte Krammenschneider

Halle-Hörste (WB). Während andere Jugendliche in seinem Alter in den Urlaub fahren, am Computer daddeln oder Fußball spielen, verabschiedet sich der 14-jährige Til Indiesteln regelmäßig für mehrere Stunden in die Scheune des elterlichen Hofes.