Von Stefan Küppers

Halle(WB). In die heimische Supermarkt-Szene kommt Bewegung. Der Lidl-Markt an der Bielefelder Straße will neu bauen und sich dabei erheblich vergrößern. Auch in Sachen Aldi-Neubau zeichnen sich neue Entwicklungen ab.

Für die nächste Sitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses am Dienstag, 3. September, 17.15 Uhr im Rathaus ist eine Vorlage vorbereitet worden, die für den jetzigen Lidl-Bereich die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Ausweisung eines »Sondergebietes Großflächiger Einzelhandel« vorsieht. »Ziel ist es, das Vorhaben der Firma Lidl positiv zu begleiten«, heißt es in der Vorlage. Die Kosten soll die Firma Lidl tragen. Die Stadt will bewusst ein transparentes Bebauungsplanverfahren anschieben, so dass in den verschiedenen Stufen eine umfassende Bürgerbeteiligung gewährleistet sein soll.

Die Neubaupläne des Lidl wurden überhaupt erst möglich, weil ein Nachbarhaus an der Albert-Schweitzer-Straße schließlich gekauft werden konnte. Durch den Abriss des Hauses entstehen für Lidl ganz andere Möglichkeiten für den Bau eines neuen Marktes.

In der Planung ist jetzt vorgesehen, dass durch die veränderte Lage des Neubaus dieser bereits wie ein Lärmschutzriegel gegenüber der Nachbarschaft wirkt. Von Nachbarn waren in der Vergangenheit erhebliche Beschwerden geäußert worden – einmal wegen des Zulieferverkehrs mit Lkw, zum anderen wegen des Lärms durch einen Schneckenverdichters zum Zerkleinern von Kartons.

Der neue Plan will Lärmprobleme von vorneherein minimieren. So soll das Anliefern und Entladen der Lkw künftig in einer Halle erfolgen, ähnlich wie beim Marktkauf Speicher an der Gartenstraße. Auch die 82 Kundenparkplätze sind möglichst weit von benachbarten Wohnhäusern platziert.

Der Lidl-Markt, der aufgrund seiner Lage außerhalb von Halles zentralem Versorgungsbereich eigentlich nur eine Größe von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche haben dürfte, war zuletzt mit der Begründung seiner besonderen Nahversorgungsfunktion auf rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche angewachsen. Der Neubau sieht 1380 Quadratmeter Verkaufsflächen zuzüglich Nebenflächen und Lager (286 Quadratmeter) vor, deshalb auch die Definition eines Sondergebietes. Der Lidl ist als eingeschossiger Bau (6,50 Meter Firsthöhe) geplant.

Für einen möglichen neuen Aldi-Markt, der bekanntlich eine ähnliche Größenordnung anstrebt, sind offenbar auch andere Optionen im Gespräch. Dem Vernehmen nach hat die Stadt einen Prüfauftrag erteilt, ob auch Wohnbebauung auf einem Aldi möglich wäre. Im Rathaus geht man davon aus, dass die Politik mehrheitlich einen Aldi am Künsebecker Weg bevorzugt und zum zweiten eine sogenannte Huckepack-Lösung mit einem Edeka-Markt unten und einem Aldi im Obergeschoss ausgeschlossen ist. Dazu seien Warnungen der Handels-Gutachter vom Büro BBE vor starken Umsatzverlusten im Kernstadtbereich (insbesondere beim Marktkauf) zu stark gewesen. Beschlüsse in Bezug auf den Aldi gibt es noch nicht.