Halle (WB). Das WESTFALEN-BLATT strukturiert in Halle sein Angebot neu. Von sofort an können Leser alles rund um Abo oder Kleinanzeigen in einem neuen WB-Servicepunkt erledigen. Dieser befindet sich in den Räumen des TUI-Reisecenters an der Bahnhofstraße 27 (gleich neben dem Haupteingang der Kreissparkasse).