Das Team des DRK-Kleider-Lädchens (ehemals Kleiderkammer) arbeitet in neu gestalteten Räumen mit einem neuen Konzept: (von links) Petra Schwarze, Waltraud Rothe, Ulrike Holzhey, Claudia Horstmann, Werner Traufetter, Rosemarie Mösch, Zoka Alnemer und Christa Strach. Es fehlen auf dem Foto Marita Niebrügge, Brigitte Genausch und Rodin Ahmad. Foto: Lohmeyer

Halle (WB/SKü). Die DRK-Kleiderkammer ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Faktor in der sozialen Arbeit von Halle. Doch nun soll das etwa muffige Image, das nach Auffassung der Verantwortlichen beim DRK mit dem Begriff Kammer einher geht, nachhaltig aufgefrischt werden, und zwar sowohl beim Namen als auch bei der Gestaltung des Angebots.

Und so heißt die von Ehrenamtlichen getragene Einrichtung im DRK-eigenen Henry-Dunant-Haus an der Bismarckstraße künftig Kleider-Lädchen. Leiterin Claudia Horstmann hat in diesen Tagen gemeinsam mit den ehrenamtlichen Unterstützern das gründlich renovierte und umgestaltete Lädchen vorgestellt.

Alles soll freundlicher und ansprechender wirken

Im neuen Lädchen ist ganze Arbeit geleistet worden. Die Wände sind frisch gestrichen, die Regale zum Aussuchen der Kleidungsstücke und Schuhe übersichtlicher angeordnet worden. Ein neues Kassenpult ist aufgestellt und die künftigen Kunden haben durch ein jetzt durchsichtiges Fenster einen guten Blick in das DRK-Kleider-Lädchen, das bewusst mehr wie ein fast normales Bekleidungsgeschäft wirken will. Alles soll fortan freundlicher und ansprechender wirken.

Mit den Äußerlichkeiten gehen auch inhaltliche Änderungen einher. Denn bisher war es so, dass für die Nutzung der alten Kleiderkammer von Einzelpersonen oder Familien die soziale Bedürftigkeit nachgewiesen werden musste, um Bekleidung für einen geringen Obolus beim DRK zu erhalten. Das fällt laut Claudia Horstmann weg. Ab sofort heißt es im Kleider-Lädchen: Stöbern und kaufen für jedermann.

Auch andere Zielgruppen erreichen

Die Idee dahinter: Das DRK-Kleiderlädchen möchte mehr und auch andere Zielgruppen erreichen, wie zum Beispiel nachhaltigkeitsbewusste Menschen mit einem Faible für gebrauchte Kleidung. Zugleich sollen Hemmschwellen abgebaut werden. Das heißt aber auch, dass künftig preislich keine Unterschiede gemacht werden sollen, wobei die Preise dem Vernehmen leicht angehoben wurden. So wie in ähnlich gelagerten Einrichtungen, zum Beispiel das soziale Kaufhaus in Steinhagen, können alle Bürger die DRK-Einrichtung besuchen und für sich nutzen, auch wenn vielleicht ein gutes Einkommen vorhanden ist. Die generelle Öffnung ist den DRK-Verantwortlichen wichtiger als das Beibehalten einer Bedürftigkeitsprüfung.

Zugleich sind die Öffnungszeiten des Kleider-Lädchens erweitert worden. Stöbern und kaufen kann man jetzt mittwochs von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. Kleiderspenden angenommen werden dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr.