Auf den beiden Etagen des Hauses für Kunst und Kultur sind bis zum 22. September mehr als 100 Exponate aus unterschiedlichen Schaffensphasen des 1937 geborenen Künstlers zu sehen. Der Professor für visuelle und haptische Kommunikation unterrichtet seit 1978 an der FH Bielefeld und lebt in Halle. Über Dissen habe er 1998 wenig schmeichelhaft behauptet, das Wohlgefühl von Heimat gebe es hier wohl nicht, erinnert sich Klaus-Dieter Weitzel als Vorsitzender des ausrichtenden Kulturvereins. Dennoch bedankt er sich für den seinerzeit notwendigen Schub, denn seitdem habe sich vieles zum Positiven entwickelt.

Über Plastikmüll, Umweltzerstörung und Jugendproteste

Den Schwerpunkt der Ausstellung »Ästhetische Objekte« bilden Druckgrafiken und Farbradierungen aus den 60er und 70er Jahren. Dazu kommen einige ausdrucksvolle Plastiken und aktuelle Gemälde und Collagen. »Naturschutz hat mich schon immer interessiert«, sagt Diedrich und verweist auf sein unlängst entstandenes vertikales Triptychon mit dem Titel »Und du?«. Jedes der drei Bilder habe seinen eigenen Ausdruck, doch alle drei Themen – Plastikmüll, Umweltzerstörung und Jugendproteste – fänden in ihrer Wechselwirkung zusammen.

»Ein Handwerkszeug des Sehens ist notwendig, um Kunst zu verstehen«, betont der Professor in Bezug auf die Metasprache, die im Gegensatz zur Objektsprache verschiedene Assoziationen ermögliche. Bilder müssen seiner Ansicht nach entschlüsselt und dekodiert werden. Leider sei der heutige Kunstbegriff zum Statussymbol für Superreiche verkommen, denn »Geld kann man nicht zeigen, also zeigt man Kunst«, so kritisiert Diedrich den gegenwärtigen vor allem wirtschaftlich orientierten Umgang mit künstlerischen Werken.

Auch Kirchenfenster hat Helmut Stephan Diedrich gestaltet

Während der Ausstellung, die donnerstags von 17 bis 21 Uhr und an Wochenenden zwischen 14 und 18 Uhr besucht werden kann, bietet Diedrich auf Wunsch Führungen an. So gibt er gerne Auskunft zu den Techniken, wie der von ihm erstmals angewandten Farbradierung. Neben bildnerischen Werken hat Diedrich Wandreliefs und Fenstergestaltungen in Kirchen und öffentlichen Einrichtungen realisiert. Dazu gehört auch die Kapelle des katholischen Marienheims in Halle.