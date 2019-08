Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die Gesamtschule Halle ist mitten im Aufbau, aber immerhin schon fünf Jahre alt. Diesen runden Geburtstag will die Schule feiern. Ob es auch sonst noch mehr zu feiern gibt, das werden die Personaleinstellungsgespräche in der nächsten Zeit zeigen. Denn bei der Lehrerausstattung hinkt die Haller Schule im Vergleich zu anderen im Kreisgebiet doch um einiges hinterher.

Mangelnde Personalausstattung seit Jahren ein Thema

Die mangelnde Personalausstattung an der städtischen Gesamtschule wird seit Jahren von Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader thematisiert. Die lange vorherrschende Annahme, dass Gesamtschulen gegenüber Haupt- und Realschulen beziehungsweise Gymnasien personell immer weitaus besser ausgestattet sind, scheint in der früheren Ausprägung nicht mehr zuzutreffen. Auch bei der PAB-Kreisgesamtschule Werther/Borgholzhausen war es 2018 zu Problemen gekommen (das WB berichtete).

Doch steht die siebenzügige PAB-Gesamtschule im Vergleich zur kleinen vierzügigen Schwester in Halle geradezu glänzend da. Dies geht zumindest aus einer Statistik des NRW-Schulministeriums über Stellenbesetzungen an öffentlichen Schulen hervor, die auf eine kleine Anfrage der SPD kürzlich veröffentlicht wurde. Die statistischen Daten sind zwar fast ein Jahr alt, machen aber ein Gefälle unter Schulen deutlich. Demnach hatte die Gesamtschule Halle per 27. September 2018 einen Stellenbedarf von 47,41 Stellen, konnte aber statistisch nur 45,01 Stellen belegen. Damit kam die Gesamtschule Halle auf eine Personalausstattungsquote von 95 Prozent. Die PAB hingegen wird in dieser Statistik mit einer Personalausstattungsquote von 104,2 Prozent ausgewiesen.

Nur Schloß-Holte Stukenbrock und Rheda-Wiedenbrück schlechter als Halle

Von den elf Gesamtschulen im Kreis standen demnach nur noch die in Schloß-Holte Stukenbrock (91,3 Prozent) und Rheda-Wiedenbrück (91,4) schlechter als Halle da. »Gerade die Schulen im Aufbau sind bei der Personalausstattung oft benachteiligt«, stellt Almut Burkhard-Bader fest, die hofft, dass die anstehenden Einstellungsgespräche zur weiteren Entspannung führen werden.

Kreisgymnasium bei Personalausstattungsquote an drittletzter Stelle

Als eines von neun Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft im Kreis liegt das Kreisgymnasium Halle bei einer Personalausstattungsquote von 99,4 Prozent an drittletzter Stelle. Laut KGH-Direktor Markus Spindler braucht eine Schule aber wenigstens 105 Prozent, um langfristige Erkrankungen, Mutterschaften und Erziehungsurlaube so ausgleichen zu können, dass geplanter Unterricht auch erteilt werden kann.