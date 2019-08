Für den Tag der Landwirtschaft am Sonntag, 1. September, von 10 bis 18 Uhr in Tatenhausen wird auf viele Weisen geworben, wie hier von der Landjugend in Werther. Foto: WB

Von Stefan Küppers

Wenn an diesem Sonntag nach vier Jahren Pause mal wieder zu einem Tag der Landwirtschaft nach Tatenhausen eingeladen wird, dann erwarten die Organisatoren etwa 10.000 Besucher. Das wäre für sich genommen gewiss eine ganze Menge. Doch angesichts der aufgeregten Debatten ums große Thema Klimaschutz und der Verantwortung, die für Missstände in diesem Zusammenhang insbesondere der Landwirtschaft zugeschoben werden, würde man sich für den Tag in Tatenhausen ein Vielfaches der obigen Besucherprognose wünschen.

Junge Direktvermarkter haben viele Ideen für praktischen Klimaschutz

Wo sonst kann man mit Bauern so unkompliziert ins Gespräch kommen? Wo sonst bekäme man so einfach einen Einblick in die Vielfalt landwirtschaftlicher Angebote, aber auch in die Vielzahl der damit verbundenen Probleme? Man bräuchte in Tatenhausen ja nur mal den Bauer von nebenan fragen, was er denn so zum Thema Klimaschutz, Tierhaltung, Fleischerzeugung oder auch Umweltschutz zu sagen hat. Wetten, dass gerade die vielen jungen Landwirte, die mit regionaler Direktvermarktung eine Wertschöpfung mit Zukunft anstreben, eine Menge Ideen für praktischen Klimaschutz durch Verbraucher beisteuern können.

Und wer sich fundiert über Klima-Probleme in den heimischen Wäldern informieren möchte, der kann das Gespräch mit Waldbauern suchen. Auch die sind in Tatenhausen dabei. Gewiss, dieser Tag der Landwirtschaft ist nur ein Angebot. Doch wem im ländlichen Raum seine engere Heimat am Herzen liegt, der sollte wissen wollen, was ein sehr wichtiger Teil dieser Heimat zu zeigen und zu sagen hat.