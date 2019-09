Sie galt als ein Wahrzeichen von Borgholzhausen mitten im Ortszentrum (Höhe Café Liban). Noch einmal versammeln sich Vertreter aus Rat und Verwaltung unter dem rund 130 Jahre alten Baum, um die Schädigung in Augenschein zu nehmen. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). Vor etwa einer Woche hat Baumkontrolleur Christian Niemeyer frische Risse an der Trauerbuche im Herzen von Borgholzhausen festgestellt. Am Dienstag musste der hinzugezogene Gutachter Hartmut Achterberg die Hiobsbotschaft bekannt geben.

»Der offene Riss an der Gabelung lässt sich nicht mehr schließen, es besteht akute Gefahr für Leib und Leben«, teilt der Sachverständige für Baum und Wald bedauernd fest. Gleichzeitig betont er, dass die bisherigen Maßnahmen zur Kronensicherung eine Katastrophe verhindert haben.

Das Alter der Trauerbuche wird auf 130 Jahre geschätzt. Damit sei die normale Lebenserwartung derartiger Bäume bereits überschritten, sagt Hartmut Achterberg. Pilzbefall, Wind und die für die charakteristische Form verantwortliche gärtnerische Pflege hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass jetzt Gefahr im Verzuge sei. Umgehend sind Straßensperren errichtet worden, am Mittwochvormittag wird der etwa 20 Meter hohe Baum mit einem Kronendurchmesser von rund 16 Metern gefällt.

Auf eigene Gefahr dürfen sich Vertreter des Stadtrates und Mitglieder der Verwaltung ein Bild von den Schädigungen machen. Auch Carl-Heinz Beune muss feststellen, dass selbst ein Gegengutachten wohl nichts an der Diagnose ändern wird. In der Nacht sollen noch einmal die Lichterketten der Baumbeleuchtung angeschaltet werden, damit sich die Piumer Bürger von ihrer Trauerbuche verabschieden können. Schließlich sagen selbst betagte Bewohner über den Baumriesen: »Der war schon immer so, wie er jetzt aussieht«.

Über eine Nachfolgeregelung wird der Stadtrat demnächst beraten. Für eine Übergangszeit soll ein Stück vom Stamm stehen bleiben, um auch während des Kartoffelmarktes an das Wahrzeichen und ehemalige Naturdenkmal zu erinnern. Auf jeden Fall wird sich das Stadtbild durch die entstehende Lücke entscheidend verändern.