Nur hereinspaziert in die »lachende Verzweiflung«: Museumsleiterin Ursula Blaschke zeigt in den nächsten Monaten eine große Ausstellung mit Werken von Hannah Höch. Die große Dame des Dadaismus forderte schrankenlose Freiheit für ihre Kunst – und entwickelte Fotomontagen. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Werte grotesk in Frage stellen, Bildwelten zerstören, um den Betrachter aufzurütteln und gesellschaftliche Verhältnisse und bürgerliche Normen zu hinterfragen. Bei Hannah Höch (1889 bis 1978) zeigt sich das Prinzip des Dadaismus ebenso rigoros wie verspielt. Mit ihrem Liebhaber Raoul Hausmann entwickelte sie die Fotomontage. Die »lachende Verzweiflung«: Genau das greift Museumsleiterin Ursula Blaschek in ihrer umfangreichen Werkschau auf.

Tanz mit der Puppe auf dem Kopf

Ebenso geht sie die Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr auf dem Kirchplatz an. Denn die Künstlerin, die das Dritte Reich überstand und deren Collagen später im Museum of Modern Art in New York gezeigt worden sind, hat vor Ideen gesprüht. Ursula Blaschke: »Als sie Raoul Hausmann nach sieben Jahren los wurde, ist Hannah Höch zu Dada-Bällen mit einer Puppe auf dem Kopf gegangen. Der Rock der Puppe war ihr Hut«. In die verrückten Einfälle der Dada-Bewegung passten ihre vier hässlichen Puppen, die erst nach Amerika verkauft wurden und heute wohl verschollen sind. Doch Irene Müller, bekanntlich eine Schülerin der Ausdruckstänzerin Mary Wigmann, wird mit einer Replik auf dem Kirchplatz tanzen.

Hände als Ausdrucksinstrument

Zu sehen ist in den nächsten Monaten vieles, was Leben und Werk der Dada-Dame greifbar machen. Darunter ist anfangs ein bisschen Paul Klee. Er wollte Hannah Höch, die sich mit einem grünen Ölbild bewarb, nicht am Bauhhaus aufnehmen. Das Museum zeigt Aquarelle, Zeichnungen, Tuschen und »Klebebilder« aus allen Schaffensphasen der Künstlerin. Und es hat vieles aus den ganz persönlichen Hinterlassenschaften: handsignierte Filmrollen, ein handbestickter Gürtel, ein Näpfchen für Sepiatinte und vieles mehr. »Die Hände waren ihr Ausdrucksinstrument«, sagt die Museumschefin. Helfende Hände tauchen übrigens auch auf in dem wohl teuersten Bild in der Ausstellung: einer Collage ›Das verlorene Paradies«, an der die Künstlerin erstmals 1937 gearbeitet hat.

»Döfchen und ihr Ei« und »Die Rennquieke« – so heißen Bilder aus einem charmant-schrägen Bilderbuch, das bis ins Jahr 1920 zurückreicht. Weil es damals in den Druckereien an Farbe fehlte, verwendete Höch in ihren Bildern ganz zart ausgezupfte Wollfäden. Wer mehr wissen möchte: Ursula Blaschke und Mitarbieter Adolf Eickhorst haben viel zu erzählen. (Seite Kultur)