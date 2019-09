Klimaschutz hat viele Facetten. Auch die Dämmung von Gebäuden (im Bild die Anbringung von Styroporplatten) kann die CO2-Emission senken. In der Haller Politik hat man kontrovers diskutiert, welche Klimaschutz-Maßnahmen sinnvoll sind. Foto: Armin Weigel/dpa

Von Stefan Küppers

Halle (WB). Zum Beginn der Klimaschutz-Debatte im Haupt- und Finanzausschuss sah es noch so aus, als könnten einvernehmliche Lösungen für Anträge aus politisch konträren Lagern gefunden werden. Am Ende aber stand eine Kampfabstimmung über künftige Verwaltungspflichten in Sachen Klimaschutz, die mit der Stimme der Bürgermeisterin für Rot-Grün entschieden wurde.