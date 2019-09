1,5 Millionen Euro hat die Anlage gekostet, die die Stadt mit 50-prozentiger Beteiligung des Staates und mit dem Nationalen Olympischen Komitee als Miteigentümer hat bauen lassen. Mit zwei Startrampen und drei unterschiedlich hohen Startpositionen sei sie einmalig in der Welt, erzählt Janis Baiks seinen Gästen. Die Bahn gehört zum Olympiazentrum von Valmiera mit großer Basketball- und angrenzender Eishockeyhalle, mit Sporthotel und Sportinternat.

Neue Leichtathletik-Anlage

Ein weiterer Teil entsteht gerade am anderen Ende der Stadt: eine Indoor-Leichtathletik-Anlage mit 200-Meter-Laufbahn nach internationalem Standard und Vorrichtungen für alle Lauf- und Sprungdisziplinen. Vor allem Jugendmeisterschaften sollen hier ausgetragen werden, kündigt der Bürgermeister der Partnerstadt an. Weil Valmiera einer von sechs lettischen olympischen Stützpunkten ist, wird auch das bestehende Stadion saniert und um eine Tribüne für 1500 Zuschauer ergänzt; am gleichen Standort entsteht ein weiteres Sporthotel.

Gleich nebenan können sich ganze Familien in Sport und Abenteuer stürzen. Hauptattraktion im »Park of Senses« ist der Hochseilklettergarten mit gleich drei bis zu 140 Meter langen Seilrutschen über Lettlands längsten Fluss, die Gauja. Zum Ausprobieren fehlte diesmal die Zeit, CDU-Ratsdame Elke Rosenthal will das nach eigener Aussage beim nächsten Besuch in Valmiera nachholen.

BMX-Bahn ist WM-tauglich

Zurück zur BMX-Bahn im schon bestehenden Olympiazentrum: Hier trainieren unter Chefcoach Yewgeni Lisowski Jugendliche aus der ganzen Region Vidzeme und darüber hinaus, um ihrem großen Idol nachzueifern, der auch Namensgeber der Anlage ist: Māris Štrombergs. Der stammt aus Valmiera und hat 2008 auf dem BMX-Rad, als die Sportart erstmals olympisch geworden war, die erste Goldmedaille für sein Land geholt. Das Kunststück hat er 2012 in Tokio wiederholt, wurde 2008 und 2010 Weltmeister, außerdem zweimal Europameister und war nach den Olympiasiegen jeweils Sportler des Jahres seines Landes.

Zur Einweihung in diesem Jahr war Māris Štrombergs eigens aus seiner Wahlheimat USA angereist und konnte sich bei einem europäischen Wettbewerb mit 1000 Teilnehmern ein Bild machen, wie die Jugendlichen aus Valmiera ihm nachzueifern versuchen. »Am Fuß der Acht-Meter-Rampe sind sie 63 Stundenkilometer schnell«, sagt Janis Baiks. Mit diesem Anfangstempo geht es dann in waghalsigen Sprüngen über die Wellen der Bahn. Errichtet worden ist sie übrigens von dem gleichen französischen Unternehmen, das auch die Olympiabahn in Tokio gebaut hat. Lettland und Valmiera wollen hier jedes Jahr einen Wettbewerb der European Championships austragen und sich für 2026 für die Austragung der Weltmeisterschaft bewerben, kündigte Janis Baiks an.

Bürgermeister ist fit

Valmieras Bürgermeister, 1974 geboren, ist auch selbst engagierter Sportler. Im vergangenen Juni hat er am Ultra-Langstreckenlauf von Riga nach Valmiera über 107 Kilometer teilgenommen und ist nach 18:03:44 Stunden ins Ziel gekommen.