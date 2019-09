Im Haller Rathaus ist die lokale Klimapolitik bestimmendes Thema in den Diskussionen in dieser Woche gewesen. Foto: Küppers

Die große Klimadebatte hat auch in Halle richtig Fahrt aufgenommen. Das Megathema hat in dieser Woche gleich mehrere Debatten bestimmt. Und man gewinnt als Beobachter angesichts der mitunter hysterisch anmutenden Untertöne den Eindruck, dass alle irgendwie schon ganz wuschig werden (sollen).

Um nicht missverstanden zu werden: Klimaschutz ist wichtig. Doch wie wäre es, wenn man sich mit etwas weniger Notstands-Rhetorik und stattdessen mehr effizienz-orientierter Nüchternheit den Themen näherte?

Das Wasserthema bei Storck benötigt nüchterne Betrachtung

Zum Beispiel der von Storck geplanten Ausweitung der Trinkwasserförderung, die eine logische Folge der Produkterfolge ist (mehr Reinigung von Anlagen wegen hoher Hygienestandards). Haller Politiker haben jetzt sehr auffällig gemahnt und ihre Sorgen ums Grundwasser betont. Das passiert, ohne dass ein hydrogeologisches Gutachten schon mal auf dem Tisch läge. Ist es aber bei nüchterner Betrachtung tatsächlich vorstellbar, dass renommierte Fachgutachter, wie sie von seriösen Unternehmen wie Storck herangezogen werden, Probleme oder Gefahren durch die Grundwasserförderung übersehen oder gar ignorieren würden? Und ist es dann wahrscheinlich, dass einer Wasserbehörde beim Kreis derartiges nicht auffiele? Wohl kaum. Es sei denn, man versteht sich als Kritiker, der dem »System« misstraut.

Verwaltung bekommt schweren Klima-Rucksack aufgepackt

In der Klima-Debatte geht es offenbar viel um Symbolik, wie sich jetzt auch zeigte beim Streit im Hauptausschuss um verbindliche Vermerke der Verwaltung in Vorlagen, die nun immer darlegen sollen, ob eine bestimmte Maßnahme klimafreundlich ist oder ob man noch klimafreundliche Alternativen prüfen muss. Fachbereichsleiter Keil, dessen Bereich am heftigsten von solcher Zusatzarbeit betroffen sein wird, hat sich gegen diesen schweren Klima-Rucksack gewehrt. Vergeblich. Rot-Grün hat diese als »Bewusstseinsbildung« titulierte Maßnahme mit der Bürgermeisterin durchgesetzt.

Die Kirmes und das Feuerwerk

Der angestrebte Bewusstseinswandel soll nun auch dazu führen, dass in Halle bald deutlich weniger Feuerwerk in den Himmel gejagt wird. Die Stadt will vorangehen und künftig auf das Feuerwerk bei der Frühjahrskirmes verzichten. Als Alternative wird eine Wasserorgel ins Gespräch gebracht. Doch mit Verlaub: Ist ein solcher Wasserspaß im Zweifel nicht klimaschädlich? Wird das in einer Vorlage wohl entsprechend vermerkt? Und schließlich: Kann eine Kirmes überhaupt klimafreundlich sein?