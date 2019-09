Von Malte Krammenschneider

»Es ist mittlerweile schon fast eine Art Sportfest geworden«, sagt Pressesprecherin Astrid Janda, während sie über den Schulhof blickt, der an diesem Tag für allerlei Wettbewerbe in Beschlag genommen wird.

So zum Beispiel für den ulkig erscheinenden »Wassertransport-Staffellauf«, bei dem die Teams nacheinander nach dem Start ihren leeren Becher mit Wasser aus einer Box auffüllen müssen. Anschließend gilt es, mit dem Becher in der Hand eine Pylone zu umkurven und zurück zu seiner Klasse zu laufen, um die dort befindliche Box mit dem transportierten Wasser zu befüllen. Wer am Ende am meisten Wasser vorweisen kann, gewinnt.

Biathlon mit Bocciakugeln

Beim zweiten, dem sogenannten »Biathlon-Lauf« müssen die Stufen 5 bis Q1 (die Q2 unterstützt an diesem Tag als Helfer) indes Durchhaltevermögen beweisen. Je nach Alter gilt es für die Schüler in dieser Disziplin eine unterschiedliche Anzahl an jeweils 800 Meter langen Runden um die Schule zu laufen und an der Wurfstation am großen Spielplatz der Neustädter Straße ihre Zielgenauigkeit per Wurf zweier Crossboccia-Bälle in einen Ring unter Beweis zu stellen. Wer daneben wirft, bekommt als »Zeitstrafe« einen Strich auf den Arm, bevor es wieder auf die abgesperrte Laufstrecke geht. Für die Kinder und Jugendlichen scheinbar ein großer Spaß an diesem sonnigen Tag, der in Kombination mit den angenehmen Temperaturen beste äußere Bedingungen zur sportlichen Aktivität bietet.

Neben den Lauf-Disziplinen warten jedoch auch eine Vielzahl von anderen Stationen auf die Schüler, die sie, ausgestattet mit einem Laufzettel, absolvieren können. Darunter Tischtennis, Simultanschach mit Schulleiter Markus Spindler, Seilspringen, Jonglage, Basketball, Kampfkunst oder Stepaerobic.

Zirkel-Training und Afrika-Projekt

Zur Freude von Sportlehrer Malte Seemann, der die Veranstaltung federführend mit der Fachschaft Sport organisiert hat, beteiligt sich mit Roman Braun sogar ein Vater an der Veranstaltung. Personaltrainer Roman Braun hat für die Schüler an diesem Vormittag ein Zirkel-Training konzipiert, das auf großes Interesse stößt. »Toll, wenn so eine Initiative von den Eltern ausgeht«, sagt Malte Seemann.

Um zwischendurch wieder zu Kräften zu kommen, bietet die Q2 derweil Getränke und kleine Snacks an. Die Schülerfirma bewirbt ihre Produkte. Das Team der Arbeitsgruppe »Schwester Hilde« organisiert einen Second-Hand-Basar zugunsten des KGH-Afrika-Projektes. Und diejenigen, die bei der Pflichtveranstaltung nicht sportlich nicht aktiv sein können, bringen sich künstlerisch ein, indem sie den Tunnel zwischen den beiden Turnhallen mit bunten Sportmotiven verschönern. Für das KGH also ein rundum gelungener Tag.