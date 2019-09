Gruppenbild mit den Gästen aus New Haven am Gedenkstein mitten in der Innenstadt in Nachbarschaft zum Rathaus.Der Stein mit der Inschrift »Hands across the Sea« steht seit August 2015 auf dem New Haven Platz. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen (WB). »Alles begann mit einem Brief«, so erinnert sich Lothar Ropohl, als er in seinem Redebeitrag die Anfänge der Städtepartnerschaft beschreibt. »Die kleine Kerze der Freundschaft sollte zur weithin sichtbaren Fackel werden.« Dies sei das Ziel des deutsch-amerikanischen Freundeskreises gewesen, dem er nun seit 25 Jahren vorsteht.

Der große, emotional geprägte Festakt in Haus Hagemeyer-Singenstroth beweist, dass die »Partnerschaft der Herzen« weiterhin Bestand hat. Am Freitag sind 48 Bürgerinnen und Bürger aus der amerikanischen Partnerstadt New Haven in Borgholzhausen eingetroffen. Sie begrüßen jetzt gemeinsam mit ihren Gastgebern unter dem Lichterhimmel im großen Saal von Haus Hagemeyer die Generalkonsulin der Vereinigten Staaten, Fiona Evans. Die Diplomatin fühlt sich als Ehrengast der Veranstaltung sichtlich wohl, zumal sie - obwohl aus Connecticut stammend – gleich klarstellt, dass sie New Haven und die örtliche Whiskey-Brennerei aus eigener Anschauung kennt.

Fiona Evans spricht Deutsch – und erntet begeisterten Beifall

Seit Präsident Eisenhower im Jahre 1956 Europa Wohlstand und Frieden versprochen habe, sei das Geheimnis des Erfolges zur Tatsache geworden, die sich auf enthusiastisches Engagement von ehrenamtlichen Freiwilligen gründet. Eisenhowers Hoffnungen manifestierten sich in dem kraftvollen Bild »Hands across the Sea«, dem Motto der Städtepartnerschaft. »Ich wünsche viel Erfolg für eine aktive Partnerschaft«, fügt Fiona Evans in deutscher Sprache hinzu und erntet begeisterten Beifall aller Anwesenden.

Zuvor hatte Bürgermeister Dirk Speckmann in exzellentem Englisch, wie ihm die Diplomatin bescheinigte, den Festakt eröffnet. Im Anschluss an die vom Feuerwehrmusikzug und Gastsängerin Johanna Vogt intonierten Nationalhymnen beider Länder hat Mark Wehner als stellvertretender Bürgermeister New Havens das Wort. Er bringt im Namen seiner Stadt einen Toast aus »auf diese andauernden Beziehungen und den Wunsch, diese Bande eines gegenseitigen Verstehens zwischen unseren beiden Kommunen und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und zu kräftigen«.

»Wie konntet ihr wissen, das dies einer meiner Lieblingssongs ist?« fragt David Menke mit Bezug auf die Version des Feuerwehrorchesters von »American Pie«. Er ist Präsident des New Haven German-American Club und Absender des historischen Briefes von 1992. Die Vorfahren seiner Frau Joan hatten in Ostwestfalen gelebt, bevor sie in die Vereinigten Staaten auswanderten. Noch heute zeugen Familiennamen und Ortsbezeichnungen wie Dissen und Detmold von gemeinsamen Wurzeln.

Städtepartnerschaft besteht seit dem 17. April 1994

Als ein Freund habe er damals an die Stadtverwaltung geschrieben und um ein Treffen gebeten. Aus dieser zaghaften Anfrage entwickelte sich die Städtepartnerschaft, aber erst »nachdem Stadtdirektor Klemens Keller und Bürgermeister Friedrich Frewert nach New Haven kamen, um uns auf den Zahn zu fühlen«. Der Eindruck könne so schlecht nicht gewesen sein, wie die seit dem 17. April 1994 bestehende Städtepartnerschaft belege.

Bei zahlreichen gegenseitigen Besuchen sind viele private Freundschaften entstanden, wie nicht nur Altbürgermeister Klemens Keller bestätigt. »Ich hatte Freudentränen in den Augen, als unser Bus in der Stadt ankam«, sagt David Menke, es sei wie ein nach Hause zu kommen, »um bei den wundervollen Menschen in Borgholzhausen zu sein«. Die Zukunft der Partnerschaft liege in den Händen der Jugend. Sie sollte ermutigt werden, »kulturelle Vielfalt zu akzeptieren, Fremdsprachen zu lernen, die Geschichte anderer Länder anzuerkennen und kulturelle Bindungen jenseits der engen Möglichkeiten der eigenen Kommune zu entwickeln«.

Nachdem sich die Ehrengäste ins Goldene Buch eingetragen haben, wird das Büfett eröffnet. In entspannter Runde sitzen 200 Gäste zusammen und praktizieren gelebte Völkerfreundschaft über Ozean- und kontinentale Grenzen hinweg. Auch Generalkonsulin Fiona Evans überschreitet ihr vorgesehenes Zeitlimit deutlich.