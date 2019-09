Halle (WB/kg). Mehr Bäume für die Stadt: Der zweite trockene Sommer in Folge und damit die zunehmende Sorge um das Klima lässt Halle aktiv werden. Die Stadt will sich an der Aktion »Einheitsbuddeln« zum Tag der Deutschen Einheit beteiligen und sucht zudem fleißige Baumpaten.

Die bundesweiten Baumpflanzaktion »Einheitsbuddeln» hat das Land Schleswig-Holstein als Gastgeber der Einheitsfeier 2019 ins Leben gerufen. Ziel ist es, möglichst genauso viele Bäume zu pflanzen, wie die Bundesrepublik Einwohner hat. Damit soll ein Zeichen gegen Waldsterben und Klimawandel gesetzt werden, sagt Janine Thannhäuser vom Stadtmarketing.

Pflanztag ist erst im November

Die Stadt Halle möchte sich mit einem kleinen Beitrag an der Aktion beteiligen – allerdings in leicht abgewandelter Form. So werden die Bäume nicht am Tag der Deutschen Einheit, sondern erst im November gepflanzt, da der Boden derzeit noch zu trocken ist. Die Stadt spendet sechs Bäume und sucht jetzt nach Paten. Jeder Bürger, aber auch Schulklassen, Kindergärten, Vereine, Nachbarschaften oder Firmen können eine Patenschaft übernehmen. »Mit der Baumpflanzaktion möchten wir ein Zeichen für die Umwelt setzen und durch die Patenschaften das Naturverständnis fördern«, unterstreicht Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann.

Aufgabe der Paten ist es, den Baum in den Sommermonaten regelmäßig zu wässern, bei Schäden und Veränderungen des Gehölzes den Bauhof zu benachrichtigen und die direkte Umgebung von Müll und Unkraut zu befreien. »Man darf nicht aufhören, Bäume zu pflanzen und sie möglichst groß und alt werden zu lassen«, ergänzt Umweltbeauftragter Stephan Borghoff. Er hoffe, dass die Aktion in der Bevölkerung akzeptiert werde und sich engagierte Paten finden, die die jungen Bäume bei trockenen Witterungsverhältnissen auch einmal »mit einer Kanne Wasser« bedenken.

Bauhof übernimmt den Schnitt

Die fachgerechte Pflege des Baumes, wie beispielsweise Schnittarbeiten, übernimmt der städtische Bauhof. »Nicht jeder Baum kommt mit der zunehmenden Hitze und Trockenheit der letzten Sommer zurecht», erklärt Frank Erber, Gärtnermeister vom städtischen Bauhof. Auch in diesem Jahr seien mehrere Bäume eingegangen, darunter auch frisch gepflanzte Exemplare.

Aus diesem Grund ist die Auswahl für die Baumpflanzaktion auf robuste Arten gefallen, die mit extremeren Klimabedingungen klarkommen und auch längere Trockenheit aushalten können. Als Standorte für die Baum-Patenschaften sind sechs Plätze im Stadtgebiet vorgesehen: Im Laibachpark soll eine Sommerlinde gepflanzt werden. Der Containerpark am Sportplatz Hesseln soll eine holländische Linde bekommen. Am Spielplatz Sieker Weg in Künsebeck wird eine Hopfenbuche gepflanzt. Ein Amberbaum soll künftig das Gemeindehaus Kölkebeck verschönern, ein Schnurbaum das Gemeindehaus Bokel. Im Rasendreieck an der Hörster Straße in Hörste soll neben der Kastanie ein Eisenholzbaum Platz finden.

Auch im eigenen Garten pflanzen

Interessierte Baumpaten können sich bis zum 1. Oktober im Rathaus bei Janine Thannhäuser vom Stadtmarketing melden unter Telefon 05201/183129 oder janine.thannhaeuser@hallewestfalen.de. Darüber hinaus kann auch außerhalb der Patenschaft jeder an der Aktion teilnehmen. Konkret: Wer beim »Einheitsbuddeln« am 3. Oktober einen Baum im eigenen Garten pflanzen will, kann diesen online unter https://www.einheitsbuddeln.de/register/plant registrieren.