Halle (WB/SKü). Ob der Haller Umweltmarkt am Sonntag, 22. September, in diesem Jahr wohl neue Besucherrekorde erlebt? Die Veranstaltung und ihre Themen passen jedenfalls genau in die Zeit. Denn mit einem von vielen Menschen wahrgenommenen Klimawandel rücken Umweltthemen auch immer mehr in den persönlichen Fokus und auf die politische Agenda.