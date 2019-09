Von Stefan Küppers

Halle/Melle (WB). Die Schönheit der Natur haben schon viele Fotografen eingefangen. Was Hartmut Angermann im Bild eingefangen hat, sieht man so eher selten.

Der 79-jährige Amateur­fotograf hat nämlich Insekten in den Fokus genommen und daraus eine bemerkenswerte Ausstellung entwickelt, die am Sonntag, 22. September, während des Haller Umweltmarktes im und am Bürgerzentrum Remise zu sehen ist.

Auf 6000 Quadratmetern viel Insektenfreundliches gepflanzt

Es ist schon eine ungewöhnliche Geschichte, wie Hartmut Angermann zu seinen teils faszinierenden Insekten-Großaufnahmen gekommen ist. Denn der ehemals erfolgreiche Leiter einer Werbe- und Marketingagentur, der auch bei Fuchs-Gewürze in Dissen gearbeitet hat, hatte sich einen alten Bauernhof in Bennien (Melle-Bruchmühlen) gekauft. Auf dem Grundstück von mehr als 6000 Quadratmetern pflanzte er zunächst eine Hecke aus Schlehen, Weißdorn, Holunder, Felsenbirne, Wildrosen, Weiden und Ebereschen rund um das Grundstück und hatte sich schon nach wenigen Jahren eine lebendige Oase geschaffen.

Er hat dann die Fläche sich selbst überlassen, so dass sich dort innerhalb kürzester Zeit ein Paradies entwickeln konnte. »Das hatte für manchen Außenstehenden schon einen Anstrich von Kulturlosigkeit. Aber ich wollte keinen gestylten Garten und habe mich dort immer sehr wohlgefühlt«, erzählt Hartmut Angermann.

»Kyrill« brachte Angermann zum Verkauf

Als der Orkan »Kyrill« 2007 größere Schäden an dem Hof verursachte, konnte und wollte Angermann diese nicht alle reparieren. Und so reifte in ihm der Entschluss, auch wegen seines fortschreitenden Alters seinen Hof verkaufen zu wollen.

Der Werbefachmann überlegte, was denn die hervorstechende Besonderheit dieses Objektes sei. Und es war schnell klar: Eben dieses wild gewachsene Naturparadies im Garten war die eigentliche Schönheit des Objektes. Und diese Besonderheit wollte er selbst in Bildern einfangen.

Den Naturschutzbund zur Beratung hinzu gezogen

Helmut Angermann kaufte beim Bielefelder Fotospezialisten Bohnensteffen eine Panasonic-Kamera für 320 Euro, erwarb ein biologisches Erkennungsbuch und legte los. Er ließ sich auch vom Naturschutzbund NABU beraten. »Ich habe mich beim Fotografieren in diese wilde Pflanzenwelt, die so viele Insekten angelockt hat, völlig verknallt«, gesteht Hartmut Angermann.

Die Entwicklungsprozesse in seiner kleinen Welt erlebte er auf einmal mit ganz anderen Augen. Das, was wir Menschen oft sehr verächtlich »Unkraut« nennen und verbreitet mit Gift bekämpften, sei in Wirklichkeit die wichtigste Nahrungsquelle und Kinderstube der meisten Insekten, stellt Angermann fest. Seine Idee war: Wenn ich meinen wilden Garten und insbesondere die schönen und oftmals seltenen Insekten nur gut genug ins Bild setze, dann wird sich schon ein Naturfreund finden, der sich für meinen zugewachsenen Hof begeistern kann. Am Ende hatte er mit dem Verkauf auch Erfolg.

Winzige Lebewesen auf Augenhöhe fotografiert

Heute lebt der Rentner nicht mehr ganz so wild in einer alten Mühle in Bad Salzuflen, aber immer noch nah an einem Naturschutzgebiet. Im Eigenverlag hat er ein sehr sehenswertes, großformatiges Fotobuch herausgebracht, das er zum Selbstkostenpreis von 50 Euro verkauft. Bei der Ausstellung in der Haller Remise sind 20 großformatige Fotos ausgestellt. Er hat die vielen winzigen Lebewesen im Unkraut auf Augenhöhe – stark vergrößert – mit Respekt und wohlwollendem Blick und mittendrin in ihrer wilden Unkrautwelt fotografiert.