Von Klaudia Genuit-Thiessen

Am Mittwoch, 9. Oktober, von 11 bis 15 Uhr können Schüler und heimische Betriebe Kontakte anbahnen. Denn beim Speeddating geht es darum, in zehn Minuten herauszufinden, ob man zueinander passen könnte: als Auszubildender wie als potenzieller Arbeitgeber. Derzeit haben sich schon 50 Betriebe mit mehr als 200 freien Ausbildungsplätzen gemeldet. Bis Ende September können sich noch weitere Unternehmen melden. Ziel ist es, noch offene Ausbildungsplätze und duale Studiengänge möglichst passgenau an den jungen Mann, die junge Frau zu bringen. Die Kandidaten erhalten eine Unternehmensliste, in der alle teilnehmenden Firmen mit ihren Ausbildungsberufen aufgeführt sind. Ausgerüstet mit Fragen, Wünschen und einem Lebenslauf können interessierte Schüler dann im Event-Center Gespräche führen.

Zweiter Anlauf für die »Kontaktbörse«

»2018 haben wir noch einen Versuchsballon gestartet. Jetzt unternehmen wir einen zweiten Anlauf mit Intal als Partner«, macht Ulla Husemann als Leiterin der PAB-Gesamtschule klar, dass sie hofft, dass sich die Veranstaltung etablieren kann – auch um Jugendlichen weite Wege zu ähnlichen »Kontaktbörsen« in Bielefeld oder Gütersloh zu ersparen. »Es wäre mein Traum, dass sich das Speed-Dating etabliert und heimische Betriebe die Fachkräfte von morgen ausbilden«, unterstreicht sie.

Mit im Boot hat der Verein Intal Bildung und Berufe, der die Trägerschaft übernommen hat, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer. Christian Hanke-Labasch, der das Azubi-Speed-Dating im Großformat 2018 ins Leben gerufen hat, macht keinen Hehl daraus, dass immer weniger Jugendliche Interesse an einem Ausbildungsplatz haben. »Die paar Bewerber, die 2018 da waren, haben wir zu fast 70 Prozent vermitteln können. Also war das schon ein Erfolg«.

Betriebe können ihre Marktchancen erhöhen

Rein geografisch hat sich das Speed-Dating jetzt ausgedehnt. Angesprochen sind Schüler aus dem ganzen Kreis, aber auch aus Bielefeld und dem benachbarten Niedersachsen. Von 100 eingeladenen Schulen hat es allerdings bisher wenig Resonanz gegeben. »Bei unserer Gesamtschule fällt der Termin leider gerade in eine Woche, in der die Zehntklässler auf Klassenfahrt sind, die Neuntklässler im Praktikum. Aber vielleicht geht da ja noch was«, sagt Halles Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann.

»Jugendliche fühlen sich heute oft wie in einem Bonbonladen: Das Überangebot von Möglichkeiten überfordert viele«, sieht Ralf Vieweg, der allgemeine Vertreter des Borgholzhausener Bürgermeisters, auch eine Chance, mehr Übersicht zu bekommen Beim Speed-Dating könne man sich auch als Betrieb sichtbar machen und die eigenen Marktchancen erhöhen«, weiß Christiane Nötzel (Handwerkskammer). Interessierte Betriebe können sich unter ulrike.werner@intal.de melden.