Von Klaudia Genuit-Thiessen

Rund 300.000 Euro investiert die Stadt in diesem Jahr in die Dämmung des alten Hauses an der Graebestraße. Der schmucke Putzbau mit Portal und Treppe, die häufig von Halles Junggesellen gefegt wird, gehört in ein ganzes Paket von städtischen Gebäuden, für die sich die Politik eine andere Klimabilanz gewünscht hat. Nach der Untersuchung im Jahr 2017 hat das Rathaus II schon im vergangenen Jahr neue, hochwertige Holzfenster bekommen mit einer Sprosseneinteilung, die möglichst nah an den Originalen ist, wie Architekt Oliver Erdmann von der Bielefelder Bauwerkstatt sagt. »Wir wollen auch nach der Sanierung ein möglichst authentisches Gebäudebild«, macht der Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz auf den Charakter des Hauses aufmerksam. Stilbildende Elemente sollen erhalten bleiben: die vier schmalen, zusammengefassten Fenster überm Portal, Bildnisse am Giebel sowie Sandsteinumrahmungen und -sockel. »Der Natursteinsockel bleibt erhalten«, unterstreicht Johannes Brockbals, der Architekt im Haller Rathaus. Das alte Amtshaus ist nicht denkmalgeschützt, aber dennoch stadtbildprägend, weiß Oliver Erdmann. Ziel sei eine möglichst nachhaltige Sanierung.

Biberschwanz auf Mansarde bleibt

Die beginnt beim auffälligen Mansardendach. Die Biberschwanzpfannen im Mansardenbereich bleiben, wie sie sind. Doch auf der Fläche werden die alten Tonpfannen gegen neue ausgetauscht. Erdmann: »Das Dach wird mit Mineralsteinwolle gedämmt, beziehungsweise die obere Geschossdecke.«. Der Spitzboden des Hauses, wo man einige nachträglich verlegte Leitungen und Kabel demnächst in der Dämmung versteckt, soll begehbar bleiben, um Abstellplatz zu bieten. In diesem Zuge werden zwei unnötige von drei Schornsteinen beseitigt.

Dass die neuen Fenster für mehr Wohlfühlatmosphäre in dem Altbau sorgen, haben die Mitarbeiter schon gespürt. Denn gerade Büros, die nicht durchgängig beheizt werden, profitieren von der Dämmung. Schließlich kühlen die Räume nicht mehr so stark aus. Aber neben dem besseren Raumklima und mehr Aufenthaltsqualität sieht der Architekt weitere Gründe für die energetische Sanierung: Der Heizwärmebedarf sinkt um 55 Prozent von 224 auf künftig 102 Kilowattstunden. »Wir sparen zudem 51 Prozent CO2-Emission – statt 43 Tonnen pro Jahr stoßen wir bald nur noch 21 Tonnen aus. Das ist schon ordentlich«, macht er auf eine geringere Umweltbelastung aufmerksam.

Die Heizung, eine Gasbrennwerttherme, ist erst wenige Jahre alt und erfüllt die Anforderungen. Oliver Erdmann: »Weitere Verbesserungen sind nur noch im technischen Bereich möglich.