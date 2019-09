Von Eische Loose

Halle (WB). Zwar steht Spaß an der Weiterbildung durchaus im Mittelpunkt der Volkshochschule (VHS) Ravensberg. Selten jedoch wird ein Fest daraus gemacht. Anders am Samstag: VHS-Leiter Hartmut Heinze freut sich entsprechend über die große Resonanz, die die Feier zum 100. Geburtstag gefunden hat.

Wie im gesamten Bundesland trat auch in Halle vor 100 Jahren die VHS an, die Menschen aus und weiter zu bilden. Kurse aus nahezu allen Bereichen helfen seither, Hobbies zu fördern, Schulausbildungen zu unterstützen und zu ermöglichen und viele lang gehegte Wünsche umzusetzen. Auch jetzt beginnt wieder ein neues Semester – und Plätze sind noch frei. Doch haben sich die verschiedenen Lehrer dieses Mal nicht nur ein einziges Schmankerl zur Eröffnung aufgespart.

Mitmach-Kurse sehr beliebt

Die offiziell »lange Nacht« hatte die VHS in den Nachmittag gelegt: Hier boten Kursleiter Beratungs- und Schnuppereinheiten, bevor am Abend die Kabarettvorstellung (siehe Bericht an anderer Stelle) wartete. Und VHS-Leiter Hartmut Heinze zeigte sich durchaus zufrieden: »Alle Angebote wurden nachgefragt, vor allem die Mitmach-Kurse waren sehr beliebt.«

So trafen sich die Menschen beim Bogenschießen mit Armin Meier-Kühn genauso wie bei den diversen informativen Gesprächen zu Bildungsscheck, Bildungsprämie und beruflicher Entwicklung. Sie tanzten mit Daniela Richmann und Marcus Wegener, testen Sprachen wie Japanisch, Türkisch und Plattdeutsch. Zudem standen spezielle Studiengänge für Frauen und Über 50-Jährige bereit. Dazu konnten auch Yoga, Schlaf- und Gedächtnistraining in den Lernmodus einstimmen.

Große Vielfalt

Die verschiedenen Kurse waren dabei komplett über die Gebäude der alten Kisker-Brennerei verteilt. So gab es kein großes Gedränge, wenngleich manches Angebot dicht umlagert war. Zu den außergewöhnlichsten Angeboten gehörte der Kurs in der kamerunischen Sprache Mundang. »Dieser Kurs ist ein echter Test, den wir bislang noch nie angeboten haben«, sagte Hartmut Heinze. »Ansonsten ist es vor allem die enorme Vielfalt, die dieses Fest so besonders macht«, meinte er.

Und natürlich ist es das Fest überhaupt. Denn bislang richtet die VHS solche Tage der offenen Tür höchstens bei hohen Jubiläen aus. Doch gerade die Möglichkeit in bestimmte Themen hinein zu schnuppern, überzeugte die Gäste. So suchten sie in Ruhe vorab aus, ob und welche Kurse sie demnächst vielleicht buchen werden. Einen Überblick verschaffte das ausliegende Semester-Buch.