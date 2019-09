Halle/Frankfurt (WB/in). Obwohl der Aktienwert der Gerry Weber International AG laut Insolvenzplan auf Null gesetzt wird, wird das Papier auch nach der Zustimmung der Gläubiger am vergangenen Mittwoch weiterhin in nennenswertem Umfang gehandelt.

Allein am Schlusstag der Börsenwoche am vergangenen Freitag haben mehr als eine Million Aktien des insolventen Haller Modeunternehmens den Besitzer gewechselt. Der Kurs lag mit 7,7 Cent sogar um zehn Prozent über dem Schlusskurs des Vortages. Einen vorübergehenden »Höchstwert« erreichte das Papier am Mittwoch eine Stunde vor Beginn der Gläubigerversammlung, als der Kurs auf 10 Cent stieg – einen Wert, den er zuletzt am 13. Juli überschritten hatte.

Zu Jahresbeginn notierte die Aktie 2,41 Euro; vor fünf Jahren, Ende Mai 2014, waren es sogar 39 Euro. Die Aktionäre stimmten am Mittwoch, wie berichtet, als einzige der sechs Gläubigergruppen mehrheitlich gegen den Insolvenzplan. Diesen Beschluss kann das zuständige Gericht aber gemäß Paragraph 245 der Insolvenzordnung aufheben und ersetzen.