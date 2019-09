Frank Hofen, Jennifer Zacher-Handke und Ralf R. Strupat wollen alle in Halle für ein gemeinsames Ziel begeistern und die Kampagne »Kauf im Ort« damit zu einem Erfolgsmodell für die ganze Stadt machen. In drei Begeisterungs-Teams sind tolle Ideen gesammelt. Jetzt wird es konkret. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Das Logo von »Kauf im Ort« ist sogar schon auf »Haller Steinen« aufgetaucht, gemalt von Menschen, die mit der Kampagne wenig bis gar nichts zu tun haben. Im »Begeisterungsland« in Hesseln wertet man dies als weiteres Zeichen dafür, dass Bewegung in die Sache kommt.

Am Dienstag, 8. Oktober, machen die Akteure der HIW-Kampagne erste Schritte auf dem Weg zu konkreten Maßnahmen. »Wir haben in den drei Teams Gastronomie, Handel und Stadtgestaltung weit über 100 Ideen gesammelt, die wir jetzt inhaltlich bearbeiten. Die ersten Projekte wollen wir schließlich schon 2020 auf den Markt bringen«, gibt Frank Hofen (74) vom Förderverein der Stadt einen Ausblick.

»Image hält sich brutal«

Von leer stehenden Ladenlokalen im Haller Stadtkern wollen die Macher sich ebenso wenig aufhalten lassen wie von Schwarzsehern und von Hallern, die gelegentlich in Gewohnheiten der Vergangenheit zurückfallen. »Wir sollen nicht übereinander reden, sondern miteinander«, merkt Ralf R. Strupat (55) an. »Ein Image hält sich brutal. Kunden, die vor fünf Jahren schlechte Erfahrungen gesammelt haben, haben diesen Klebstoff der Gewohnheit beibehalten und wissen vielleicht gar nicht, was die Stadt heute bietet.«

Was beispielsweise bei Unternehmen wie Brockmeyer und dem Marktkauf Speicher funktioniert, das will die HIW mit der Agentur Strupat Kundenbegeisterung bekanntlich auf die ganze Stadt ausweiten. Halle anziehend machen – Ralf Strupat und seine Mitstreiterin Jennifer Zacher-Handke (40) sind davon überzeugt, dass auch die neuen Jobs bei Storck, Baxter und Eriks und damit ein Einwohnerzuwachs »ein Riesen-Potenzial« für den Haller Einzelhandel, die Gastronomie und das Stadtbild bilde. »Wir können uns ja zum Speckgürtel entwickeln«, sagt Ralf Strupat wohl auch mit Blick auf die Nachbarstadt Bielefeld.

»Tandem-Modell auf Augenhöhe«

Einige Aktionen in Einzelhandel und Gastronomie wertet Jennifer Zacher schon als Aufhänger dafür, dass mit Offenheit und gemeinsamem bürgerschaftlichen Engagement mehr Menschen erreicht werden können. Dem ersten After-Work-Shop von Kosmetikerin Annette Drein, Stylistin Anna di Laura, Susanne Ulrich vom Wein-Sinn und Optik Böckstiegel sollen weitere folgen. Eine Homepage ist eingerichtet. »Schuhhändler Manfred Reichelt hat jetzt eine Kaffeemaschine im Laden, und die Tausche-dein-Geschäft-Aktion von Goldschmied Wolfgang Otterpohl und Nicole Hollenbach-Biele beim Haller Herbst war ein Versuch, der zu 100 Prozent gelungen ist«, ergänzt Frank Hofen. Auch der lange eingeschlafene Wirtestammtisch habe schon zweimal mit Erfolg getagt. Die gemeinsame Aufrüstung von Altstadtkneipe und benachbarter Pizzeria für den Sommer – »ein Tandemmodell auf Augenhöhe« – sei ein Beispiel für die Begeisterungsfähigkeit der Haller, die mehr Lebensqualität für alle zur Folge habe. Ralf Strupat: »Da kriege ich eine Gänsehaut«.

Marathonlauf statt Sprint: Für den Motivationstrainer setzt das ganze Unternehmen »Kauf im Ort« eine besondere Geisteshaltung voraus. Unverzichtbar dabei sei es, das Ziel im Auge zu behalten: weitermachen, nicht aufhalten lassen. Und nebenbei vielleicht Weltmeister in Kleinigkeiten werden.