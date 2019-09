Halle (WB). »Das Rennen war so spannend und knapp wie nie zuvor«, erzählt die Schülerin Hannah Rachel (15) begeistert. Zum elften Mal hat die Ravensberger Erfinderwerkstatt aus Halle mit einem Team am Bobbycar-Solar-Cup teilgenommen, in diesem Jahr erstmals mit einem reinen Mädchenteam.

Hilfe für die Tüftler Das Team wurde von folgenden Partnern unterstützt: Roll-Profi/Lübbering (Herzebrock), Pfleiderer (Gütersloh), Sonepar Deutschland (Bielefeld), New Automation (Hannover), Rolko (Borgholzhausen), TH OWL Fraunhofer (Lemgo) und TH Köln Fachschaft Fahrzeugtechnik.

»Beim Wettbewerb haben wir die Aufgabe mit einem Elektromotor, Akkus und einer Solarzelle ein möglichst schnelles Solar-Bobbycar zu bauen«, erzählt die 14-jährige Jule Hannah. »In Kooperation mit Firmen und Hochschulen aus dem Raum OWL haben wir in neun Monaten unser Fahrzeug entwickelt und gebaut.« Isa (15 ) ergänzt: »Im Rahmen der MINT-Förderung der Ravensberger Erfinderwerkstatt haben wir viele Einblicke in Betriebe bekommen und dabei spannende Berufe und Studiengänge kennengelernt.«

Das reine Damenteam mit dem Fahrer Henry Sander (7) überzeugte beim Wettbewerb auf dem Gelände der Stadtwerke Bielefeld. Schon im Geschicklichkeits-Parcours erreichte er Platz vier. Dies sicherte eine vordere Startposition beim Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Team hatte in diesem Jahr besonderen Wert auf ein hohes Drehmoment zum Anfahren gelegt. Das zahlte sich in den Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Henry fährt dort stets souverän auf Platz 1. »Wir haben für unser Bobbycar innovative Materialien und neue Fertigungsmethoden ausprobiert. Die Jury war hiervon so begeistert, dass wir den ersten Platz für Handwerk und technische Kreativität gewonnen haben«, sagt Friederike (14). »Für die bildliche Dokumentation der Kooperation mit unseren Partnerwerkstätten haben wir zudem den ersten Platz beim Fotowettbewerb bekommen«, so die 15-jährge Svea.