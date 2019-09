21 Klassen mit insgesamt 472 Schülern haben Mittwoch den Wald am Lotteberg unsicher gemacht. Die Grundschulen Brockhagen und Werther-Langenheide, Steinhagen, Steinhagen-Laukshof und Künsebeck, die Lindenschule, die Löwenzahnschule und die Overbergschule Gütersloh haben dritte und vierte Klassen geschickt, damit die Kinder den Wald auch einmal als Abenteuer-Spielplatz erleben. »Uns geht es nicht um reine Wissensvermittlung«, sagt Andreas Roefs vom Regionalforstamt Minden. Versteckte Botschaft der Waldspiele sei vielmehr die Freude und den Spaß am Wald zu entdecken. Spielerisch, kreativ, vielleicht auch sensibel für das, was drumherum »kreucht und fleucht«. »Eine Tanne riecht einfach anders als Brennnesseln. Und wer einen Zapfen in die Hand nimmt, hat vielleicht mal das Harz gespürt«, sagt der zertifizierte Waldpädagoge. Ziel des Projektes sei es, dass die Kinder sich frei bewegen können, auch mal selbst entscheiden, »wo ihr Pegel liegt« und später zu ihren Eltern sagen, es sei so toll im Wald, dass sie gern wieder hin wollen. »Es gibt tatsächlich immer wieder Kinder, die noch nie im Wald waren«, stellt Lehrerin Simone Herkströter von der Grundschule Gartnisch fest.

An zehn Stationen können die Grundschüler ein bisschen vom Phänomen Wald erleben: Zapfen werfen, Fraßspuren vom nur streichholzkopf-großen Borkenkäfer suchen oder das »Adlerauge« trainieren und Dinge finden, die nicht in den Wald gehören.

Übrigens genau in dem einstigen Niederwald, wo erst vergangene Woche jede Menge 100-jährige Buchen am Wegesrand gefällt worden sind. »Sogar hier, wo Buchen gut an den Standort auf Kalkgestein angepasst sind, haben sie die extreme Trockenheit nicht ausgehalten«, bedauert Förster Lübke. Doch die Gefahr »spröder Brüche« sei einfach zu groß. Ohne jeden Wind könnten aus der Krone mächtiger Buchen armdicke Äste herunterfallen.