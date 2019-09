Halle bewegt sich – demnächst auch beim Tischtennis: (v.l.) Tobias Demmer und Andree Leniger (Heimatkrankenkasse), Monika Werkis (Sportpark) Stephanie Gomolka und Johannes Wiese (TWO), Timo Klack und Rainer Peters (Volksbank) Thorsten Liebich (Sportpark) Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Halle bewegt sich 2019 vom 11. bis 13. Oktober – und Hunderte von Sportlern gehen dafür bei den 18. offenen Stadtmeisterschaften des Sportparks Halle an den Start. Erstmals sind keine Läufer am Start. Dafür haben Tischtennis-Spieler Premiere.

»Damit haben wir dann alle Racket-Sportarten mit dabei«, erklärte Organisator Thorsten Liebich, der kaufmännische Leiter des Sportparks Halle, bei der Vorstellung des Programms, bei dem wieder die TWO, die Volksbank Halle sowie die Heimatkrankenkasse (früher Betriebskrankenkasse Dr. Oetker) als starke Partner im Boot sind. Die »sehr, sehr große Veranstaltung« glänzt alljährlich nicht nur mit einem attraktiven Rahmenprogramm, sondern auch mit einer Riesen-Tombola. 2018 ist die Hauptspende in Höhe von 1200 Euro dem Waldkindergarten zugute gekommen. Zuvor wurden auch schon Projekte in Halles Partnerstadt Valmiera oder die Haller Tafel gefördert. Thorsten Liebich: »In diesem Jahr haben wir uns noch nicht für ein Projekt entschieden«.

Breitensportler angesprochen

Dass es bei den offenen Haller Stadtmeisterschaften vor allem um den Breitensport im Umkreis von bis zu 20 Kilometer geht, passt den Sponsoren gut ins Bild. »Eine starke Aktion«, sagte Volksbank-Chef Rainer Peters. Obwohl natürlich gerade die Volksbank mit ihren Laufmannschaften bisher auch immer bei dem 10-Kilometer-Lauf stark vertreten war, den der Sportpark gemeinsam mit dem LC Solbad organisiert hat. »Das war über die Straße hinweg in den Storck-Wald nur noch sehr schwer umzusetzen, wenn es professionell aufgezogen sein soll«, begründete Thorsten Liebich die Schwierigkeiten.

Das Programm beginnt am Freitag wie üblich mit dem Tennisturnier. Doch Tischtennis für Kinder und Jugendliche und Erwachsene – übrigens mit dem 1. TTC Postsportverein Gütersloh als Kooperationspartner – folgt noch am selben Nachmittag. Gespielt wird auf den drei Squash-Courts. Ebenfalls am Freitag starten Betriebssport Soccer, das 5. Aquaball-Turnier im Lindenbad und die Stadtmeisterschaften im Schwimmen. Weil das von jungen Schwimmern organisiert wird, ist das Turnier wohl breiter aufgestellt. Liebich und Mitorganisatorin Monika Werkis vom Sportpark rechnen mit einem neuen Highlight. Abends ist übrigens Sportlerparty im Sportpark.

Zwei Golf-Turniere

Am Samstag geht es beim Bambini-Fußball und später bei den Minikickern um den Ball. Auf dem Golfplatz gibt es gleich zwei Turniere: Neben dem 18-Loch-Event gibt es für Anfänger eine Vier-Loch-Runde auf dem Übungsplatz. Die Asia-Academy zeigt von 13 bis 16 Uhr eine Demo rund um Kämpfen und Bruchtests. Schnellschach und ein Badminton-Mixed-Turnier runden den Tag ab.

Die Fußball-F- und E-Jugend-Teams sind Sonntag an der Reihe. Dann laufen auch die Squash-Turniere. Die finale Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant – auch wenn dann längst nicht mehr alle Sportarten vertreten sein werden. Anmeldungen sind im Sportpark möglich unter Telefon 05201/818890 oder unter M. Werkis@gerryweber-world.de.