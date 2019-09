Von Klaudia Genuit-Thiessen

Zwei stattlichen Exemplaren mit ortsbildprägendem Charakter haben Hitze und Trockenstress so zugesetzt, dass sie gefällt werden müssen.

Zum einen ist das eine 150 Jahre alte Buche im Laibachpark. Trotz einer vermeintlich guten Wasserversorgung in den vergangenen vier Monaten ist der kapitale Baum nahezu komplett abgestorben (das WB berichtete). Um die hinter ihm stehenden Buchen vor Sonnenbrand zu schützen, haben Bauhof-Mitarbeiter die Stämme mit einem hellen Schutzanstrich versehen, wie man ihn auch schon an einer Birke am Rathaus erprobt hat. Stephan Borghoff. »Buchen haben eine dünne Haut. Ihre Kapillare platzen schnell.«

Auch eine Esche mit einem Stammumfang von 3,50 Meter an der Apothekerstraße in Höhe Hausnummer 8 und direkt an der Grenze zu Kiskers Garten – ein Naturdenkmal – muss jetzt dran glauben. Ihr Allgemeinzustand ist immer miserabler geworden. Ein Gutachten hat den auch äußerlich sichtbaren Abbauprozess durch Fäulnis bestätigt. »Dieser Baum ist weder stand- noch bruchsicher«, begründete Stephan Borghoff, warum eine Sanierung nicht mehr als sinnvoll angesehen wird. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Gütersloh ist beteiligt worden. Eine Fällgenehmigung liegt inzwischen vor.

Paten mit der Gießkanne

Vor allem sind natürlich die Fichten von Trockenheit und Borkenkäferbefall betroffen. Stark in Mitleidenschaft gezogen sind auch Birken, viele übrigens an der Bahnlinie. »Bäume, die wir in den letzten sechs Jahren gepflanzt haben, haben wir natürlich mit Brauchwasser gewässert. Aber da kommen wir mit unseren Kapazitäten jetzt an die Grenzen. Standorte für Neuanpflanzungen müssen wir viel intensiver vorbereiten als früher. In Pudersand kann man gar nicht pflanzen«, merkte Borghoff im Hinblick auf einen erhöhten Aufwand an und zeigte sich skeptisch, ob es überhaupt gelingt, alle wünschenswerten Neuanpflanzungen in der kommenden Pflanzperiode abzuarbeiten. Zudem seien nämlich Probleme in den Baumschulen zu erwarten: Für bestimmte Baumarten und Sortierungen sei mit Lieferschwierigkeiten zu rechnen.

Nicht nur für das Projekt »Einheitsbuddeln« erhofft sich die Stadt Paten mit einer Gießkanne. Neben den sechs Symbol-Bäumensollen weitere Patenschaften für Pflanzbeete organisiert werden. Ausschussvorsitzender Dieter Jung: »Der Bauhof allein schafft das nicht mehr«.