Von Stefan Küppers

Die Frage, ob ein professioneller Projektsteuerer für die neue Zentralkläranlage tatsächlich nötig oder angesichts eher eingeschränkter Betätigungsmöglichkeiten bei speziell diesem Projekt mit veranschlagten Kosten von rund 700.000 Euro einfach zu teuer ist, hatte zuletzt schon den Bau- und Verkehrsausschuss beschäftigt. Wie berichtet, hatte sich in diesem Gremium eine Mehrheit von den Argumenten der Verwaltung (vorgetragen von Fachbereichsleiter Jürgen Keil und Abteilungsleiter Eckhard Hoffmann) für einen Verzicht auf einen Projektsteuerer überzeugen lassen (WB 19.9.). Die vier Vertreter der SPD-Fraktion hatten sich im Ausschuss freilich der Stimme enthalten.

Bölling: »Das ist in einem hohem Maße eine Missachtung des Rates.«

Kommentar Eines vorweg: Die Entscheidung des Rates nun doch einen Projektsteuerer einschalten zu wollen, ist nachvollziehbar. Auch wenn die Verwaltung gute Gründe vorgetragen hat, warum man sich hier 700.000 Euro sparen könnte, ist die verbreitete Sorge in der Politik vor Risiken der 20 Millionen Euro teuren Zentralkläranlage verständlich. Was hier jedoch nicht aktzeptabel ist, das ist die Tonlage, die insbesondere von SPD-Vertretern gegenüber Verwaltungsmitarbeitern angeschlagen worden ist. Mit Begriffen wie »Missachtung des Rates« und »Frechheit« ist da ein rhetorischer Luftballon aufgeblasen worden, aus dem man schnell die heiße Wahlkampf-Luft entweichen lassen sollte. Die Attacken gegen einen anerkannten, integeren Fachmann wie Eckhard Hoffmann waren in keiner Weise angemessen. Auf solche Weise werden gute Mitarbeiter demotiviert und selbstständiges Denken im Rathaus auch gleich ausgeschaltet. Schade, dass am Ende nur die Grünen versöhnliche Worte zum Zwist fanden und die Bürgermeisterin (wieder mal) still blieb. Die SPD hingegen sollte mal in sich gehen und sich öffentlich entschuldigen. Stefan Küppers

Als SPD-Fraktionschef Wolfgang Bölling im Stadtrat nun das Wort ergriff, wurde schnell klar, dass die SPD auf einem Projektsteuerer nun geradezu bestehen würde, er beantragte zunächst sogar eine namentliche Abstimmung. Zugleich formulierte Bölling mit Blick auf einen Ratsbeschluss vom 3. April 2019, der die Bestellung eines Projektsteuerers noch ausdrücklich vorsah, scharfe Kritik an der Verwaltung. Anstatt sich sofort um einen Projektsteuerer zu kümmern, seien Monate verstrichen, um jetzt einen Verzicht vorzuschlagen. »Das ist in einem hohem Maße eine Missachtung des Rates«, sagte Bölling. Es sei jedem klar gewesen, dass das teuer sei. Doch weil man mit Projektsteuerung zum Beispiel beim Neubau des Lindenbades gute Erfahrungen gemacht habe und bei der Kläranlage es noch viele Unwägbarkeiten gebe, müsse eine unabhängige Person von außen berichten und auch über Risiken informieren. Später legte Ulrike Sommer (SPD) nach, die meinte: »Das Verhalten der Verwaltung ist eine Frechheit. Und es passiert leider nicht zum ersten Mal, zuletzt beim Stadtpark. Eine solche Missachtung des Rates habe ich in 34 Jahren noch nicht erlebt.«

Stoppenbrink: »Wir respektieren die Arbeit der Verwaltung und die Lauterkeit ihrer Absichten.«

Auch andere Fraktionen sprachen sich wegen vermeintlicher Risiken für einen Projektsteuerer aus, übten aber nicht in der Schärfe Kritik an der Verwaltung. Die CDU schlug zunächst einen Kompromiss vor, nämlich nach Abschluss der Vorplanung erneut über den Einsatz eines Projektsteuerers zu beraten. Nach einer Sitzungsunterbrechung aber zog sie ihren Antrag zurück. Abteilungsleiter Hoffmann erläuterte umfassend, warum aus seiner Sicht eine teure Projektsteuerung unnötig ist. Er verwies auf die unterstützende Rolle der Kommunalagentur NRW (Tochter des Städte- und Gemeindebundes), die auch Projektsteuerung könne. Und er korrigierte Irrtümer aus der SPD. So sei es nicht korrekt, dass Fachbüros mit ihren Honoraren noch von steigenden Baupreisen profitierten. Ebenso habe der Rat auch keinen Einfluss darauf, welcher Projektsteuerer nach einer europaweiten Ausschreibung ausgewählt werde. Es müsse der günstigste gewählt werden.

Wegen der zuvor scharfen Angriffe aus dem Rat gegen die Verwaltung hielt Jochen Stoppenbrink (Grüne) es für angebracht, folgende Grundsatzbemerkung zu machen: »Wir respektieren die Arbeit der Verwaltung und die Lauterkeit der Absichten, dass versucht worden ist, für die Stadt Geld zu sparen. Aber die Risiken ohne Projekteuerer sind zu hoch.«