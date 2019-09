Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Die Referatsleiterin vom NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsministerium gehörte am Donnerstag zu den Gästen von Vorsitzendem Gerhard Goldbecker und den Mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Brockhagen. Ebenso waren Vertreter der Bezirksregierung Detmold, der Landwirtschaftskammer NRW und weiterer Verbände und Behörden ins Historische Museum Steinhagen eingeladen. Dessen Vorsitzender ist Gerhard Goldbecker ebenfalls – vor allem aber ist die Flurbereinigung Brockhagen nunmehr Geschichte.

Denn das größte Bodenordnungsverfahren in NRW endet nun mit dem letzten Verwaltungsakt, der so genannten Schlussfeststellung. Somit war es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und wer geglaubt hat, Bodenordnung sei doch eine trockene Materie, der irrt.

Einst harte Verhandlungen geführt

Carsten Schröder, leidgeprüfter langjähriger Planungsdezernent der Bezirksregierung, hatte vor allem in Halle harte Verhandlungen mit Landwirten um deren Flächen zu bestehen, wenn sie ihn nicht gleich vom Hof jagten. Heutzutage schildert der Pensionär das ernste Thema anekdotenhaft mit viel Humor – und erinnert sich gerne an die vergleichsweise angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Gerhard Goldbecker. »Er war ein Glücksgriff, ein Goldstück. Er hatte eine souveräne Art, Sitzungen zu leiten, Leute anzusprechen und Dinge auf den Punkt zu bringen«, so Schröder. Und auch Jens Kronsbein, Leiter des zuständigen Dezernats bei der Bezirksregierung, bestätigte der Teilnehmergemeinschaft und deren Vorsitzenden eine exzellente Zusammenarbeit.

Schon die Größenordnung des Verfahrens beeindruckt: »Die Gemeinde Steinhagen ist 56 Hektar groß. Und ebenso groß war die Verfahrensfläche«, sagte Bürgermeister Klaus Besser. Aber diese umfasste eben nicht die Gemeindefläche, sondern zog sich von Hörste, Bokel und Kölkebeck über Sandforth, Vennort und Brockhagen bis auf den Ströhen und nach Harsewinkel. Mehr als 1400 Eigentümer waren in die Neuordnung von Flächen einbezogen, die 1975 mit dem Ziel gestartet worden war, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen durch Flächenzusammenlegung und Umwandlung von Grünland in Ackerflächen. »Unland zu Brotland«, erinnert sich Carsten Schröder an einen Spruch der Anfangsjahre.

Vom puren Ökonomiedenken zur Ökologie

Unland, das waren Bäume und Gründflächen. Schröder bezeichnet sich selbst als den ersten Grünen in der Behörde, seiner Zeit voraus. Doch Ende der 70er kam die Wende vom puren Ökonomiedenken zur Ökologie. Martina Hunke-Klein spricht von Paradigmenwechsel. Der brachte am Ende viel wertvollen Naturraum.

Mit den neuen Gesetzen und dem Feuchtwiesenschutzprogramm kamen die Forderungen der Umweltverbände und die Anordnung des Brockhagener Modells durch Landwirtschaftsminister Matthiesen. Doch mit dessen 19 Leitlinien waren die Landwirte nicht einverstanden und klagten – mit Erfolg. Das Verfahren wurde Anfang der 90er Jahre wieder aufgenommen.

Ulrich Bultmann, Landwirtschaftskammer NRW, zog somit das Fazit: »Ende gut, alles gut.« Das letzte Wort aber hatte der Sandforther Landwirt Heinrich Kienker, stellvertretender Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft: »Nur eines hat die Flurbereinigung nicht geschafft: Sandforth ist noch immer zweigeteilt.«

Daten und Fakten

5624 Hektar zu etwa gleichen Teilen vor allem auf Steinhagener und Haller Gebiet gehören zur Verfahrensfläche. 1309 Teilnehmer mit 1461 Eigentümern, 792 Nebenbeteiligte und 1373 Grundbücher zählte das Verfahren. Aus 6266 Flurstücken wurden 4120. 3000 rechte hatten die Behörden zu bearbeiten, davon 1400 Wegerechte. 210 Hektar sind für den Naturschutz ausgewiesen worden sowie 52 Kilometer Uferstreifen zum Gewässerschutz.