Halle (WB/mk). Ernährung, Bewegung und »Brainfitness«: Diese drei Themen sind seit bereits zwei Jahren fester Bestandteil des Stundenplans an der Haller Mosaikschule und dort inzwischen kaum mehr wegzudenken. »fit4future« – »fit für die Zukunft« – heißt das Programm, das jetzt auch im Mittelpunkt eines Aktionstags stand.

Begonnen hatte die Teilnahme an »fit4future« mit einer erfolgreichen Bewerbung von Konrektor Albert Rohen, der seither an einer von bundesweit insgesamt 2000 Grund- und Förderschulen arbeitet, die sich drei Jahre lang über Unterstützung auf dem Weg zu einer »gesunden Lebenswelt Schule« freuen können. Teil dieser von der DAK, der Technischen Universität München sowie der Cleven-Stiftung initiierten Präventionsinitiative ist auch ein Aktionstag, bei dem der Nachwuchs seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten an sechs Stationen unter Beweis stellen kann.

Motorik und Wissen um Zuckergehalt bewiesen

So geschehen auch jetzt wieder, als sich die insgesamt 125 Mosaik-Schüler aus den Klassen eins bis zehn in Klassenräume sowie die Pausen- und Sporthalle verteilten. In der Sporthalle musste der Nachwuchs beispielsweise motorisches Geschick beweisen, es gab ein Quiz zum Thema »Gesunde Ernährung«, ein »Zuckerquiz«, bei dem Zuckerwürfel bestimmten Lebensmitteln zugeordnet werden mussten, und das beliebte und den Geist schulende »Stacking« mit zu stapelnden Bechern.

»Wir wollen das Projekt mit diesem Tag noch weiter vertiefen und an der Schule verankern«, erklärte ›fit4future‹-Area-Managerin Vanessa Heckenbach, laut der bundesweit mehr als 600.000 Kinder kostenlos am Programm teilnehmen. »Das ist schon enorm und zeigt, wie wichtig das Thema Gesundheit inzwischen geworden ist«, sagte Heckenbach, die als Ernährungsberaterin aktiv ist und den 15 Lehrkräften der Schule noch einige Tipps und Ideen an die Hand gab.

" „Die zusätzliche Bewegung tut den Schülern gut, baut Stress ab und sorgt für weniger Konflikte.“ Konrektor Albert Rohen "

Konrektor Albert Rohen machte derweil einen zufriedenen Eindruck. Nicht nur, weil die Schülerzahlen durch die gesicherte Zukunft der Förderschule stark angestiegen seien, bei der Teilnahme am Projekt handele es sich überhaupt um eine Erfolgsgeschichte, von der jeder einzelne Schüler profitiere. »Die zusätzliche Bewegung tut ihnen gut, baut Stress ab und sorgt für weniger Konflikte«, zählte Rohen auf.

Die Mosaikschule ist eine Förderschule des Kreises Gütersloh. Die Schüler werden hier nach individuellen Lern- und Entwicklungsplänen unterstützt,