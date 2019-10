550 Flüchtlinge in Halle

Laut Abteilungsleiter Hermann Bußmeyer leben in Halle nach einer aktuellen Statistik etwa 550 Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren gekommen sind. Davon sind 352 in privaten Wohnungen sowie 195 in städtischen Unterkünften untergebracht, wo es derzeit 65 freie Plätze gibt. 2019 sind von Januar bis August über übliche Verteilverfahren 53 neue Flüchtlinge Halle vom Land zugewiesen worden (2015 waren es 388 im Jahr).