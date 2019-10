Kommt am Freitag, 4. Oktober, nach Halle: Jörg Swoboda.

Halle (WB). Der christliche Autor und Liedermacher Jörg Swoboda kommt am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, zu der Veranstaltung »Für Leib und Seele« im Martin-Luther-Haus in Halle.

Dazu laden die Ev. Allianz im Kirchenkreis Halle und die Kirchengemeinde Halle gemeinsam ein. Jörg Swoboda ist in der DDR gemeinsam mit Theo Lehmann für den christlichen Glauben »aufgestanden«. Swoboda ist gebürtiger Berliner und gehört seit vielen Jahren in die erste Reihe der christlichen Liedermacher Deutschlands. Sein Markenzeichen: Schon in der ehemaligen DDR nahm er kein Blatt vor den Mund, sondern erzeugte mit seiner Gitarre manchen Unwillen bei den damaligen »Größen«.

Der Abend beginnt mit einem Abendessen. Der Rest des Abends gehört Jörg Swoboda. Der Eintritt ist frei.