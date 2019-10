Halle (WB/pan). Anfang November ist es wieder soweit. Dann ziehen Kinder und ihre Familien mit ihren Laternen rund um das Haller Herz. Zum 16. Mal veranstaltet die Firma Storck in Kooperation mit der Stadt den Laternenumzug.

Los geht es am Sonntag, 9. November, um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz, wo die Teilnehmer mit Akkordeonmusik begrüßt werden. Laternenlieder werden angestimmt bevor zwei Umzüge vom Nachtwächter und Haller Willem zum Rathaus geleitet werden. Gerd Oberschelp und Wilhelm Lange werden in die beiden Rollen schlüpfen.

Böse Gespenster vertreiben

»Als ›Geisterstunde im Rathaus‹ kündige ich den Teil immer an«, verrät Gerhard Oberschelp über den Empfang durch Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann. Die öffnet dann die Türen und lässt die Kinder durch dunkle Flure ziehen und böse Gespenster vertreiben. »Das haben wir beim ersten Mal so gemacht und inzwischen ist es Tradition«, sagt Anne Rodenbrock-Wesselmann.

Anschließend endet der Umzug auf dem Ronchinplatz, wo Bratwurst, Pommes und Getränke zur Stärkung bereitstehen sollen. Jedes Laternenkind bekommt auch ein Präsent aus dem Storck-Bulli.

Anwohner sollten Beleuchtung in Zimmern zum Kirchplatz einschalten

Damit der Kirchplatz zum Laternenumzug erstrahlt, bitten die Veranstalter um Steffie Ford die Kirchplatzanwohner am 9. November, 17 bis 17.35 Uhr, die Beleuchtung in den Zimmern zum Kirchplatz einzuschalten. »Dafür finden sie dann auch ein kleines Dankeschön in ihrem Briefkasten«, sagt die Initiatorin des Umzugs.

Wer selbst keine Laterne hat, kann sich zuvor aus Storck-Verpackungsmaterial unter professioneller Anleitung eine eigene basteln. Kunst- und Museumspädagogin Klaudia Defort-Meya und ihre zehn ehrenamtlichen Helfer von der Musik- und Kunstschule haben sich für dieses Recycling acht verschiedene Vorlagen ausgedacht. In zwei Workshops (um 11 und 13 Uhr, Dauer zwei Stunden) können am 9. November leuchtende Gespenster, Spinnen, Hexen und Einhörner in der Lindenschule, Bismarckstr. 8, gefertigt werden. Es können jeweils nur 30 Kinder ab fünf Jahren pro Kurs teilnehmen, eine Anmeldung unter 05201/128557 ist deshalb erforderlich.